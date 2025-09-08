Llegan tres pateras a Baleares con 24 personas a bordo

24 personas han sido rescatadas este lunes a bordo de dos pateras localizadas en aguas de Formentera y una tercera en una playa de la Colònia de Sant Jordi, al sur de Mallorca.

Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo Provincial han rescatado hacia las dos de la madrugada a seis personas de origen magrebí a bordo de una barca que ha sido localizada a una milla al sur de Formentera, ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.

Además, a las 7:16 horas han sido rescatadas otras 13 personas de origen magrebí, en un bote a cinco millas al sur de Formentera.

La Guardia Civil de Santanyí y la Policía Local de ses Salines han intervenido en el rescate de cinco personas de origen magrebí, que han alcanzado la costa de Cala Galiota, en la Colònia de Sant Jordi, al sur de Mallorca, en otra embarcación.

268 pateras en 2025

Con estas, ascienden a 268 las pateras que han llegado de forma irregular en lo que va de año a las costas de Baleares, transportando a 4.990 migrantes, según el recuento basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.