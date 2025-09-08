El juez acepta retrasar la citación de un exjefe etarra al estar en Mallorca de vacaciones

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha aceptado retrasar la declaración del exjefe de ETA Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza, en la causa que investiga el asesinato hace 30 años del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez por encontrarse de vacaciones en Mallorca este miércoles, fecha prevista para su declaración.

En una providencia, el magistrado fija la cita judicial por videoconferencia para el día 17 de septiembre.

El pasado día 1, el letrado de Albisu Iriarte advirtió de que en la fecha en la que debía prestar declaración indagatoria por videoconferencia desde el juzgado de Donostia su representado no estaría al encontrarse de vacaciones en Mallorca entre el 4 y el 11 de septiembre.

Para justificar que estas vacaciones estaban reservadas con "meses de antelación", el abogado envió copia de los billetes de ferry de ida y vuelta.

Además de Albisu Iriarte, el juez citó a declarar por videoconferencia el próximo 10 de septiembre a los también exjefes de ETA Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, y a Luis Agirre Lete, Isuntza, declaraciones que se mantienen.

Son las últimas citaciones hechas por el juez De Jorge, que también ha procesado por el asesinato de Gregorio Ordóñez a los exdirigentes etarras José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri y a Julián Atxurra Egurola, Pototo, que en abril optaron por no declarar ante este magistrado, que investiga su presunta responsabilidad como dirigentes de la banda terrorista en el asesinato.