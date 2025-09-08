La isla alemana se vuelve cada año un poco más francesa

En julio llegaron a Baleares, entre viajeros nacionales e internacionales, tres millones de turistas; apenas supone un crecimiento del 0,82 % frente al mismo mes del verano pasado. Es como quedarse en tablas en un destino que quiere huir de la masificación. Pero Mallorca es la única de las islas donde se registró un valor negativo: caen los visitantes un 0,8 %, con 1,98 millones. La pérdida residual de turistas en la isla viene por parte de la cuota de extranjeros.

Así lo refleja el Institut Balear d’Estadística. En julio han venido a Mallorca 1,7 millones de visitantes internaciones, han bajado un 1,6 %. Por contra, más nacionales vinieron de vacaciones, casi un 6 % más (unos 218.000).

Mientras tanto, hasta Menorca se desplazaron el mes pasado un 6,7 % más de turistas (359.800) y en Ibiza y Formentera hubo un alza del 2,6 % (709.800).

Es llamativo que un 8,5 % menos de alemanes eligieron su isla favorita para viajar en julio, aunque sigue siendo el principal mercado, con 624.500 visitantes. Alemania está digiriendo, en medio de la recesión, que en agosto superó los tres millones de parados, no pasaba desde 2015.

La bajada del turista alemán (más los suizos y austriacos) «no se acentúa tanto en Playa de Palma. Es un cliente muy fiel» a su principal destino en la isla, dice Pedro Marín, presidente de los hoteleros de la zona. Apunta también a la subida del mercado español y subraya que «la sorpresa en toda Mallorca es el turismo francés».

En julio el mercado francés, el cuarto en Baleares, se ha disparado un 19 %, con 246.000 visitantes. Los franceses ‘descubrieron’ el archipiélago cuando hacer viajes de corta distancia se volvió prioritario por la pandemia. Las travesías en ferri a Mallorca desde el país galo es un atractivo más.

Otro mercado que en el primer semestre del año se muestra a la baja es el estadounidense

Otro mercado que en el primer semestre del año se muestra a la baja es el estadounidense. Hasta junio, con 106.000 viajeros, se reduce un 13,5 %. Desde el sector se señala que «es tan pequeño que cualquier bajada parece importante».

Donde no baja, al contrario, es en el hotel Nixe Palace de Palma. «En julio fue el mejor, con el 25 % de nuestros clientes», señala su director, Francisco Serrano. Que el hotel figure bajo la marca Preferred «nos ha puesto en los canales de comercialización de Estados Unidos y Canadá», acota. Por otro lado, Serrano, también presidente de los hoteleros de Palma, añade que en Ciutat la presencia de turistas británicos, alemanes, escandinavos y «en agosto también muchos españoles por la Copa del Rey de vela, que atrae a mucho público fiel», ha sido un revulsivo estos meses de verano.