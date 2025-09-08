El Govern reune el comité técnico del plan Meteobal ante la previsión de fuertes lluvias en Baleares

La Dirección General de Emergencias e Interior ha convocado el comité técnico asesor del llamado 'Plan Meteobal' ante la activación de las alertas meteorológicas en Baleares por la previsión de lluvias y tormentas que se esperan en todas las islas.

La reunión técnica, que se celebra siempre que se activan alertas meteorológicas de este tipo, es de planificación y tendrá lugar en la sede de la Dirección General en Marratxí a partir de las 13.30 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo desde mediodía en el norte y nordeste de Mallorca y en el interior de la isla por posible precipitación acumulada en una hora de hasta 20 l/m².

Está previsto que el aviso pase a ser naranja a partir de la medianoche y que se extienda a todo Baleares, por precipitación acumulada en una hora de 50 mm y porque se podrían superar los 140 mm en 3 o 4 horas.