El Govern reune el comité técnico del plan Meteobal ante la previsión de fuertes lluvias en Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo desde mediodía en el norte y nordeste de Mallorca

Imagen de archivo de una reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, este jueves.

Imagen de archivo de una reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, este jueves. / CAIB

EFE

La Dirección General de Emergencias e Interior ha convocado el comité técnico asesor del llamado 'Plan Meteobal' ante la activación de las alertas meteorológicas en Baleares por la previsión de lluvias y tormentas que se esperan en todas las islas.

La reunión técnica, que se celebra siempre que se activan alertas meteorológicas de este tipo, es de planificación y tendrá lugar en la sede de la Dirección General en Marratxí a partir de las 13.30 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo desde mediodía en el norte y nordeste de Mallorca y en el interior de la isla por posible precipitación acumulada en una hora de hasta 20 l/m².

Está previsto que el aviso pase a ser naranja a partir de la medianoche y que se extienda a todo Baleares, por precipitación acumulada en una hora de 50 mm y porque se podrían superar los 140 mm en 3 o 4 horas.

