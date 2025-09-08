El Govern reune el comité técnico del plan Meteobal ante la previsión de fuertes lluvias en Baleares
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo desde mediodía en el norte y nordeste de Mallorca
EFE
La Dirección General de Emergencias e Interior ha convocado el comité técnico asesor del llamado 'Plan Meteobal' ante la activación de las alertas meteorológicas en Baleares por la previsión de lluvias y tormentas que se esperan en todas las islas.
La reunión técnica, que se celebra siempre que se activan alertas meteorológicas de este tipo, es de planificación y tendrá lugar en la sede de la Dirección General en Marratxí a partir de las 13.30 horas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo desde mediodía en el norte y nordeste de Mallorca y en el interior de la isla por posible precipitación acumulada en una hora de hasta 20 l/m².
Está previsto que el aviso pase a ser naranja a partir de la medianoche y que se extienda a todo Baleares, por precipitación acumulada en una hora de 50 mm y porque se podrían superar los 140 mm en 3 o 4 horas.
- Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
- Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal
- Del calor extremo a lluvias y tormentas: la Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca
- Cierra la inmobiliaria de lujo Neptunus International en Mallorca: qué hay detrás de su adiós
- Un estudio de la UIB señala que las Baleares se parecen más a otras islas europeas que entre sí mismas
- Temporada 2025: El turismo echa el freno y Mallorca se despide del crecimiento desbocado
- El TSJB confirma que fue improcedente el despido de una barrendera de Emaya que supuestamente se quedaba dormida
- El obispo de Mallorca designa nuevos cargos en los pueblos: consulta aquí los nombramientos