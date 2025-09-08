El Govern creará mapas en cada municipio para saber dónde se pueden instalar parques fotovoltaicos

El Govern creará mapas con información detallada en cada municipio para saber dónde se pueden instalar parques fotovoltaicos. Es una de las propuestas del proyecto del Ejecutivo para impulsar la planificación ordenada y consensuada de las zonas de aceleración de energías renovables en Baleares (ZARIB). Una iniciativa incluida en el Decreto ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos, aprobado el pasado viernes por el Consell de Govern.

Así, l proyecto prevé la creación de unos mapas con información detallada por municipio de cuáles son las zonas protegidas y, por tanto, de exclusión para la instalación de parques fotovoltaicos y la definición de los mecanismos de reparto y compensación "para que cada ayuntamiento pueda trabajar con una parcelación viable y con las cuotas reales de renovables que les corresponden".

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía lleva meses trabajando en esta iniciativa y ya presentó una herramienta interactiva, el atlas fotovoltaico, que determinará el potencial fotovoltaico de las cubiertas de todos los edificios y viviendas en todo el territorio balear, una herramienta que servirá para apoyar el reglamento y ayudará a la definición de objetivos.

Planificación de renovables

El proyecto ZARIB, impulsado por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, mediante la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, supone, según explica el conseller Alejandro Sáenz de San Pedro, "la planificación y ordenación de la implantación de las energías renovables de los parques fotovoltaicos en todo el territorio. Definirá dónde, cómo y cómo se desarrollará el futuro de las renovables en las islas". Se trata, añade el conseller, "de una medida de vital importancia para el desarrollo y el impulso de la transformación económica de Baleares".

La entrada en vigor de esta iniciativa, vinculada a la convalidación del Decreto ley en el Parlament, y que se produciría en un plazo de 30 días, deja abierta la tramitación de nuevos parques fotovoltaicos por la vía de declaración de interés general, según especifica Sáenz de San Pedro, "por tanto, no supone la paralización de nuevas tramitaciones, pero sí que los nuevos interesantes lo tendrán que solicitar".

Una vez se apruebe el Decreto ley, se desarrollará el reglamento y se definirán los parámetros y las características que deberán cumplirse para su aplicación tanto en suelo como en techo «escuchando y dando voz a ayuntamientos, ciudadanía, asociaciones y sociedad civil», explica el director general, Diego Viu.