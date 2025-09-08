Curso 2025-2026 en Baleares: el número de alumnos solo sube en la red concertada mientras la educación pública pierde estudiantes

El curso escolar arrancará en Baleares el próximo miércoles con 161.201 alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: la cifra supone 113 estudiantes más respecto al global del año pasado, un crecimiento menor del registrado el periodo 2024-2025 respecto al curso anterior cuando el sistema escolar sumó 1.183 estudiantes. El leve crecimiento se explica únicamente por la subida de matrículas de la red concertada , mientras la pública pierde alumnos. En total, la educación pública pierde pierde 823 alumnos mientras que la concertada gana 936 alumnos respecto al curso anterior.

En Mallorca las escuelas concertadas suman 800 matrículas nuevas y rozan las 48.000 mientras mientras los centros públicos mallorquines pierden estudiantes, al pasar de 80.606 alumnos el curso pasado a los 80.147 de éste.

Con todo, el periodo 2025-2026 arranca en global con una población escolar contenida tras años de crecimiento desbocado, aunque estas cifras de dos días antes del inicio de las clases irán variando según lleguen alumnos 'nouvinguts'.

Desde la conselleria de Educación se muestran cautos antes de hablar de un cambio de tendencia. El conseller, Antoni Vera, ha querido remarcar que hay muchas variaciones según la isla, entre los municipios de costa y los de interior.... Las cifras muestran que la etapa 0-3 (primer ciclo de Educación Infantil) ha sumado plazas y estudiantes (1.391), mientras el segundo ciclo de Infantil y Primaria han perdido 1.400 estudiantes.

Etapa 0-3

Para este curso escolar, se ponen en marcha 1.702 plazas nuevas de 0-3 y se llegan a más de 14.140 plazas. La conselleria asume la gestión directa de más centros: Can Baix Sol, de Marratxí; la escuela infantil de Santa Eulària, y la de Sant Rafel, en Sant Antoni de Portmany, además de las aulas de 0 a 3 años que están adscritas o habilitadas a los CEIP Sant Carles de Santa Eulària, Guillem Ballester i Cerdó de Muro, Na Penyal de Cala Millor (que abrirá sus puertas el 1 de octubre), Fornells, Gabriel Palmes de Estellencs, Miquel Porcel de Palma, s'Indioteria también de Palma y al CEIP Caimari.

Para dar atención a los niños de 0 a 3 años de los centros gestionados directamente por la conselleria, este verano también se ha habilitado una bolsa de trabajo para técnicos de educación infantil (TEI) en la cual han participado 751 personas. En la primera semana de septiembre, se ha llevado a cabo la adjudicación de las plazas y se han cubierto el 100 % de las plazas vacantes.

Personal

El próximo miércoles comenzará el periodo lectivo para un total 14.117 docentes, 199 más que el año pasado (de los cuales 176 se han destinado a centros públicos y 23 a concertados). Vera ha querido destacar que desde el inicio de legislatura han sumado más de 1.122 docentes a centros públicos para revertir "el déficit de profesores de años atrás". El conseller también ha querido celebrar como un éxito, sin mencionar los errores y críticas a la gestión de Personal Docente, los procesos de adjudicación de plazas, que han dejado el 98% de las vacantes cubiertas en julio y agosto. "Actualmente solo quedan 15 vacantes por cubrir", ha indicado, celebrando especialmente que no hayan quedado vacantes en Formentera y recordando que en años anteriores el curso llegó a arrancar con un centenar o más de vacantes sin profesores (117 en septiembre de 2023). El conseller ha señalado que la administración autonómica ha destinado más de 125 millones de euros en mejoras de las condiciones laborales del profesorado, cumpliendo así con el acuerdo marco establecido.

Por otro lado, en lo que se refiere a atención a la diversidad este curso habrá 1.672 profesores especialistas de apoyo, 34 más que el año anterior; 451 orientadores, 17 más que el curso pasado; 79 psicólogos, 43 en centros públicos y 36 en concertado (son tres más que el año anterior al llegar el servicio a los CEIPIESO); y 414 auxiliares técnicos educativos, 34 más. Para agilizar la cobertura de bajas de este grupo, se ha abierto una bolsa de trabajo este verano en la que han participado 1.321 personas, lográndose cubrir 42 de las 43 plazas convocadas.

Infraestructuras

Durante este curso 2025-2026 se pondrán cuatro colegios estrenarán sede. El 10 de septiembre ya abrirán sus puertas los nuevos centros de Can Picafort (450 plazas), Ses Deveres de Caimari (225 plazas) y el Tramuntana en Palma ('La Femu', que abrirá una línea nueva y en las otras dos acogerá a los alumnos del Felip Bauzá, clausurado para una reforma integral). El nuevo CEIP Sant Miquel de Son Carrió no estará listo hasta octubre.

Además, el IBISEC también tiene en marcha actuaciones de obra mayor y menor por valor de casi 95 millones de euros en diferentes centros. En Mallorca, el coste de las obras que están en marcha o a punto de licitar tiene un presupuesto total de 65,2 millones de euros. Entre estas actuaciones, destacan la construcción del nuevo IES Maioris de Llucmajor, por un importe de 9,8 millones de euros; la ampliación del IES Sant Marçal de Marratxí por valor de 5,5 millones de euros; la ampliación del CEIP Pare Pou de Algaida por un importe de 599.000 euros. Además, también se recoge el inicio de las obras del reivindicado centro nuevo de sa Pobla, que se han adjudicado este mes de septiembre por un importe de 8,2 millones de euros.

Todas estas actuaciones permitirán eliminar progresivamente las aulas prefabricadas. Este curso escolar comienza con un total de 159 aulas modulares, pero está prevista la retirada de una veintena a lo largo del curso gracias a la finalización de proyectos como la ampliación del CEIP Es Molins de Andratx o del CEIP Sant Miquel de Son Carrió.

Otras novedades

Este curso será el primero de implantación de los nuevos currículos educativos, que traen entre otras cosas la limitación de uso de las pantallas en Infantil y los tres primeros cursos de Primaria. La restricción en el uso de los móviles llega también a los centros concertados.

Otra novedad de este curso es que se implanta el nuevo sistema digital Llull "para reducir la burocracia en los centros educativos". A partir de septiembre, todos los centros públicos dispondrán de una ventanilla electrónica única que facilitará la comunicación directa con la administración. Un total de 29 centros participarán en la prueba piloto del sistema, que comenzará con el módulo de gestión económica.

En servicios complementarios, se mantiene el precio del menú del comedor en un máximo de 6,85 euros para alumnos fijos y 7,55 euros para eventuales, con un presupuesto de 10,2 millones de euros para ayudas de comedor. Para libros de texto y material didáctico se destinan 3,15 millones de euros, beneficiando a 296 centros.

Como medida pionera, el transporte escolar se extiende a alumnos con custodia compartida, permitiendo utilizar paradas diferentes dentro de la misma ruta. El servicio de transporte, con un coste de 26,5 millones de euros, beneficia a unos 18.600 alumnos.

Finalmente, se prohíbe el consumo de bebidas energéticas en las salidas escolares de centros públicos este curso, medida que se extenderá a centros concertados y escuelas municipales el próximo año mediante un nuevo decreto de comedores escolares.