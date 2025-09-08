Compartir vivienda en Baleares cuesta un 46,6 % más que hace cinco años y una media de 558 euros al mes, un coste por encima de la media nacional de 510 euros mensuales, que es un 55 % más que hace tres años y un 61 % más respecto a hace cinco, según un estudio realizado por el portal inmobiliario Fotocasa.

Según sus cálculos, los precios medios de las habitaciones se han incrementado en un año en un 9,8 %, pasando de los 445 euros/mes en julio de 2024 a los 488 euros de este año, tal y como ha subrayado en un comunicado.

En cuatro comunidades supera los 500 euros/mes

Un total de cuatro comunidades presentaron un precio por encima de los 500 euros mensuales el pasado mes de julio: Cataluña (618 euros/mes), Madrid (585 euros), País Vasco (583 euros) y Baleares (558 euros).

Por el contrario, los precios más bajos se registraron en Extremadura (251 euros/mes), Castilla-La Mancha (289 euros), Murcia (314 euros) o Castilla y León (318 euros).

Los mayores incrementos en un año, por su parte, se han dado en Castilla y León (13,5 %), La Rioja (12,6 %) o Madrid (10,2 %) y solo dos comunidades registraron un descenso: Asturias (-0,8 %) y Navarra (-6,1 %).

Por ciudades, en 39 de las 49 el precio medio de las habitaciones se ha incrementado respecto al año anterior y nueve de ellas están por encima del 10 %: Castellón de la Plana (21,9 %); Jaén capital (18,3 %); Burgos capital (16,5 %); Moncada (15,7 %); Talavera de la Reina (13 %); Almería capital (11,9 %); Logroño (11 %), Leganés (10,2 %) y Madrid capital (10,2 %).

Por municipios, con un precio por encima de los 500 euros/mes, están Sant Cugat del Vallès (708 euros); Bilbao (646 euros); Barcelona (643 euros); Madrid (604 euros); Palma (574 euros); Villaviciosa de Odón (556 euros); L'Hospitalet de Llobregat (555 euros); San Sebastián de los Reyes (515 euros); Cerdanyola del Vallès (513 euros); Málaga (507 euros) y Getafe (501 euros).

Si se analiza el precio de la vivienda compartida desde hace 5 años (2020), éste se ha disparado por encima de un 40 % en once comunidades: País Vasco (66,5 %); Comunidad Valenciana (60,6 %); Cataluña (56,6 %); Madrid (54,3 %); Canarias (54,1 %); Galicia (49,5 %); Castilla y León (48,5 %); Andalucía (47,9 %); Baleares (46,6 %) y Murcia (40,6 %).

Según señala Fotocasa, el precio de la vivienda compartida se encarece a un ritmo vertiginoso, reflejando la fuerte tensión que atraviesa el mercado del arrendamiento y la única vía que supone para muchas personas.

En Barcelona no existe oferta por debajo de 500 euros y en Madrid algunos barrios supera los 600 euros.