Bonos de hasta 60 euros por persona en producto local para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos

El Govern de Marga Prohens pondrá en marcha una campaña de bonos de hasta 60 euros por persona para producto local de Baleares frente al impacto negativo que suponen los aranceles de Estados Unidos para el sector primario de las islas.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha presentado hoy un acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio de Mallorca, con el fin de promover el consumo de producto local. Se trata de una campaña de bonos con la que el consumidor podrá descontarse 10 euros por cada 20 de compra, hasta un máximo de 60 euros.

A través de una página web

El conseller Joan Simonet, junto con el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Eduardo Soriano, ha firmado hoy este acuerdo por el cual la entidad gestionará, mediante una web específica, la línea de ayudas. En esta web, el comprador podrá conocer qué productores (explotaciones agrarias, venta directa, cofradías de pescadores, cooperativas agroalimentarias e industrias agroalimentarias) participan y con qué productos. La campaña, que cuenta con una financiación de 363.700 euros y se desarrollará por todas las Illes Balears, está prevista que se inicie el próximo 13 de octubre.

"Esta iniciativa forma parte de las medidas que desde el Govern estamos ejecutando con el fin de paliar el impacto que los nuevos aranceles de Estados Unidos pueden causar a nuestros productos. Si reforzamos el consumo interno de producto local, disminuye la influencia de los mercados exteriores sobre nuestros productores», destaca el conseller Joan Simonet.

En este sentido, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, resalta que «también es una buena herramienta para establecer el contacto directo entre el productor y el comprador, una relación más ventajosa para ambos porque se crean vínculos de confianza y de fidelidad».

"Incentivar el sector productivo"

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca subraya que «es fundamental incentivar el sector productivo, teniendo en cuenta que dependemos en un 90 % del exterior, una cifra que no es buena para la economía de Baleares. El sector primario necesita nuestra ayuda y, por eso, nos ponemos a disposición de la Conselleria con esta campaña, para dar el reconocimiento y la visibilidad que el sector merece".