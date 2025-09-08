Baleares es la segunda comunidad con mayor deuda media acumulada por cada inquilino moroso, con 10.200 euros

La deuda media acumulada por cada inquilino moroso en Baleares fue en 2024 de 10.234 euros, lo que sitúa Baleares como la segunda comunidad autónoma con mayor deuda, según los datos ofrecidos por la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (Seag).

En el conjunto del país, la deuda media acumulada por cada inquilino moroso ascendió en 2024 a 7.957 euros, lo que supone un incremento del 4,6% respecto a los 7.608 de 2023. Desde la organización, han indicado que en septiembre se dispara el número de incidencias relacionadas con la morosidad en viviendas principales.

Por comunidades, Cataluña encabezó el listado con una morosidad media de 10.996 euros, seguida de Baleares (10.234 euros), Madrid (9.813 euros) y el País Vasco (8.373 euros). En cuanto a provincias, Barcelona lideró el ranking, con 13.419 euros de media por deudor, seguida por Baleares, Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Sevilla y Vizcaya.

En concreto, Cataluña es también la comunidad que registró el mayor número estimado de casos por impago, con más de 5.500 casos, seguida de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid. El CEO de Seag, Pedro Bretón, ha señalado que el contexto económico familiar en estas fechas suele estar condicionado por un descenso de la liquidez, debido a las prioridades presupuestarias del verano y los gastos asociados al inicio del curso escolar.