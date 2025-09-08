Aumenta en Baleares el número de jóvenes y menores que quieren suicidarse

El suicidio es un problema que se suele silenciar, pero es la segunda causa de muerte no natural en España. Según los últimos datos oficiales, en el planeta cada año alrededor de unas 700.000 personas se quitan la vida, a lo que hay que sumar las que lo intentan y no lo consiguen. Baleares no se mantiene al margen de esta realidad.

La asociación Teléfono de la Esperanza conoce muy de cerca esta situación, porque se encarga de atender a las personas que buscan ayuda, aunque sea a través de una llamada telefónica, para que se les escuche, se les comprenda y les ayuden a buscar una solución a su desesperada situación.

Maria Antònia Mateu, la presidenta de la asociación, junto a su portavoz, Lino Salas, han detallado esta mañana que cada vez son más las personas que viven en Baleares que se sienten solas, desesperadas y con deseos de morir. Y aunque esta situación no es nueva, desde los últimos años se ha detectado que esta desesperación atrapa a muchos menores de doce años, con problemas de aceptación social, que en más de una ocasión han buscado en internet métodos eficaces para suicidarse sin sufrir dolor.

En la presentación de las cifras, el Teléfono de la Esperanza ha detectado que los problemas se han agravado tras superar la pandemia. No es la misma situación antes de la crisis sanitaria, que en la actualidad, como demuestra que el número de personas que acude en busca de ayuda se ha disparado.

Hay dos métodos para contactar con el personal de ayuda de esta asociación. El más utilizado suele ser el número de teléfono 971461112, cuya atención es permanente. Pero también se puede contactar a través del chat informático.

12 llamadas al día

Las estadísticas hablan por sí solas y demuestran el aumento de los casos de ideas suicidas. Así, en el periodo entre 2015 a 2019 (antes de la pandemia) se atendieron por teléfono a 6.249 personas con problemas, con una media de unas tres llamadas por día. Estas cifras han quedado obsoletas, ya que desde el año 2020 a la actualidad el número de llamadas se disparó hasta alcanzar la cifra de 21.460 personas que buscaban ayudas por problemas personales. Por lo tanto, en estos últimos cinco años de media se reciben cada día 12 llamadas, o lo que es lo mismo, 360 al mes.

De todas estas personas con problemas, en este último periodo de cinco años se atendieron a 866 personas que sufrían ideas suicidas, cuadruplicando los casos que se producían en el periodo previo a la pandemia. La situación de este cambio no se conoce de una forma científica, pero se cree que es el resultado de todos los aspectos negativos que arrastró la situación sanitaria.

Otro de los graves problemas a tener en cuenta es el aumento del número de jóvenes y de menores de 16 años que están plantándose quitarse la vida. La gravedad del problema es que en estos últimos cinco años un total de 1.672 personas, entre 16 y 34 años de edad, han llamado al teléfono de la esperanza en busca de una voz amiga que les ayude a salir del pozo en el que se encuentran sumergidos. Muchos de estos enfermos llaman cuando ya han intentado quitarse la vida, aunque han fracasado.

Este problema sigue vigente en la actualidad. Así, en los primeros seis meses de este año ya se han atendido a 1.682 personas, aunque la cifra es algo inferior al mismo periodo del año pasado.

Soledad, depresión y ansiedad

Lino salas ha explicado que las causas de esta situación de tristeza que padecen tantas personas en Baleares se debe a la soledad, a la depresión y a la ansiedad, por este orden. Es esta última dolencia mental, la ansiedad, la que está provocando en estos momentos más casos de autolesiones, que pocas veces llegan al suicidio. “Estas personas se lesionan para rebajar el dolor que sufren”, ha señalado el portavoz de la asociación.

También Baleares sufre un número muy elevado de personas que se cuestionan el sentido vital. No encuentran razón para seguir viviendo. Se conoce como angustia existencial y son enfermos que sufren un gran dolor y angustia por seguir viviendo, por lo que son habituales los intentos de suicidarse. “Muchas de estas personas intentan quitarse la vida, pero fracasan, aunque se dan cuenta que el suicido no es la solución”, ha señalado Salas.

Los portavoces de esta asociación, coincidiendo con otros expertos, alertaron del peligro de aislamiento que provocan las redes sociales. Es una situación relativamente nueva, que atrapa sobre todo a los jóvenes y a los menores. Son chicos que se aislan socialmente y su vida se centra únicamente en una realidad virtual, hasta que se dan cuenta de que todo es una ficción. En este momento es cuando entran en un proceso de tristeza y se plantean quitarse la vida. Y buscan fórmulas de suicidio a través de la pantalla del ordenador.

Cuando llaman al teléfono de la esperanza siempre son atendidas por personas que están preparadas para afrontar estas complicadas situaciones. Cada usuario tiene sus propios problemas y lo que buscan es, no solo una solución, sino ser escuchados por una persona que les atienda y les entienda. La llamada telefónica no soluciona el problema, pero la persona que atiende deriva al usuario a otras instituciones que pueden ayudarle a superar estas crisis.

Más de 50 años

Aunque el teléfono de la esperanza lleva funcionando desde hace más de 50 años, es un servicio relativamente desconocido. Sin embargo, se ha comprobado que la inteligencia artificial está ayudando a dar a conocer este servicio. Al buscar métodos de suicidio sin dolor, la herramienta informática facilita el número del teléfono de la esperanza. A partir de ese momento muchas personas llaman al número indicado y son atendidas por voluntarios, que intentan ayudar a estas personas que sufren graves problemas para los que no encuentran una solución.

El próximo miércoles se celebra, precisamente, el Día de la Prevención del Suicidio, que es precisamente el objetivo principal con el que se está trabajando de esta organización de voluntario. En Baleares el lema que se ha elegido para concienciar de este grave problema social es “puedes elegir otro futuro, estamos con la gente”. La presidenta del Teléfono de la Esperanza mostró su apoyo a la futura ley que se está elaborando en Baleares para desarrollar un plan de acción para la prevención del suicidio, ya que supone el reconocimiento de esta realidad como una cuestión de salud pública prioritaria y en la necesidad de abordar el problema desde un enfoque integral y coordinado.