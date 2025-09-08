Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Audiencia retoma el juicio de Lujo Casa con más testimonios de víctimas

Carlos García Roldán, el principal acusado.

Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma retoma hoy a las diez con más testimonios de víctimas el juicio por la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa.

También hay vistas programadas para el resto de esta semana y las dos siguientes, salvo los viernes. Será a partir del 22 de septiembre, previsiblemente, cuando se llevarán a cabo los interrogatorios de los seis acusados que quedan, dado que dos aceptaron penas de nueve meses de cárcel al inicio del juicio.

Para el supuesto cabecilla de la trama y fundador de la empresa, Carlos García Roldán, conocido como ‘Charly’, la Fiscalía interesa una pena de 16 años de prisión y el pago de una multa de 446.000 euros. Su socio y propietario de Mallorca Investment, Michele Pilato, se enfrenta a una condena de diez años de cárcel. Según recoge el fiscal anticorrupción Juan Carrau en su escrito de acusación, García Roldán y el resto de procesados utilizaron la empresa Promociones Lujo Casa Baleares para aparentar estar realizando promociones inmobiliarias, ofertando públicamente la venta de viviendas. En ocasiones utilizaron fotografías de promociones ajenas y de otros arquitectos obtenidas de internet. De las al menos 32 promociones publicitadas en distintos puntos de la isla solo se habían adquirido siete solares y no llegó a construirse ninguna. De este modo estafaron 3,3 millones de euros a al menos 235 personas, muchas de ellas parejas jóvenes que pensaban que estaban realizando contratos de reserva para comprar un piso. A medida que se cumplía el plazo máximo de entrega de las viviendas, los compradores fueron formulando reclamaciones y pidiendo explicaciones, pero sólo recibían excusas.

Tracking Pixel Contents