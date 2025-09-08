Tribunales
La Audiencia retoma el juicio de Lujo Casa con más testimonios de víctimas
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma retoma hoy a las diez con más testimonios de víctimas el juicio por la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa.
También hay vistas programadas para el resto de esta semana y las dos siguientes, salvo los viernes. Será a partir del 22 de septiembre, previsiblemente, cuando se llevarán a cabo los interrogatorios de los seis acusados que quedan, dado que dos aceptaron penas de nueve meses de cárcel al inicio del juicio.
Para el supuesto cabecilla de la trama y fundador de la empresa, Carlos García Roldán, conocido como ‘Charly’, la Fiscalía interesa una pena de 16 años de prisión y el pago de una multa de 446.000 euros. Su socio y propietario de Mallorca Investment, Michele Pilato, se enfrenta a una condena de diez años de cárcel. Según recoge el fiscal anticorrupción Juan Carrau en su escrito de acusación, García Roldán y el resto de procesados utilizaron la empresa Promociones Lujo Casa Baleares para aparentar estar realizando promociones inmobiliarias, ofertando públicamente la venta de viviendas. En ocasiones utilizaron fotografías de promociones ajenas y de otros arquitectos obtenidas de internet. De las al menos 32 promociones publicitadas en distintos puntos de la isla solo se habían adquirido siete solares y no llegó a construirse ninguna. De este modo estafaron 3,3 millones de euros a al menos 235 personas, muchas de ellas parejas jóvenes que pensaban que estaban realizando contratos de reserva para comprar un piso. A medida que se cumplía el plazo máximo de entrega de las viviendas, los compradores fueron formulando reclamaciones y pidiendo explicaciones, pero sólo recibían excusas.
