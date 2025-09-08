Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 2.600 jóvenes participan en actividades del Consell este año

Ruta Jacobea 2025

Ruta Jacobea 2025 / Consell de Mallorca

Más de 2.600 jóvenes han participado durante este año en actividades del Consell de Mallorca de diferentes ámbitos como deporte, naturaleza, cultura, ocio educativo o salud mental.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el conseller de Presidencia, Antoni Fuster, quien ha hecho balance de las políticas de juventud y ha presentado una nueva iniciativa.

Desde el inicio de la legislatura se han creado ocho programas nuevos dirigidos directamente a la juventud de la isla, que, según ha asegurado, han tenido una gran acogida. Algunos de los proyectos consolidados han sido 'Jóvenes en la nieve', 'Jóvenes en la Serra', 'el Guirigall Prix', 'Camí de Cavalls', 'Multiaventuras', los campamentos de la Victoria y el programa de salud mental en la juventud, que ha contado con más de 1.000 participantes.

Ruta jacobea

Según ha indicado, a estas siete iniciativas, se suma la 'Ruta jacobea' para jóvenes, que se celebrará del 7 al 13 de octubre de 2025. El programa ofrece 35 plazas para jóvenes de Mallorca, que vivirán una experiencia de siete días y seis noches recorriendo el tramo final del camino francés, desde Sarrià hasta Santiago de Compostela.

Esta iniciativa está pensada para jóvenes con una mínima preparación física e incluye alojamiento en albergues privados, pensión completa, guías, actividades y todos los transportes: vuelos Palma-Santiago con maleta facturada, traslados internos y servicio de transporte de equipaje. El Consell de Mallorca subvenciona el 70% del coste y los participantes solo tendrán que aportar 201,90 euros más las tasas turísticas.

El itinerario incluye etapas de entre 19 y 29 kilómetros diarios y pasa por pueblos emblemáticos como Portomarín, Palas de Rei, Melide y Arzúa, hasta culminar con la llegada a la plaza del Obradoiro de Santiago, donde los jóvenes podrán obtener la credencial de peregrino, la Compostela.

Los interesados podrán inscribirse en la Sede del Consell de Mallorca, desde el 10 de septiembre a las 00.00 hasta el 16 de septiembre.

Según ha declarado Fuster, el balance presentado "demuestra que la juventud de Mallorca tiene ganas de participar y de vivir experiencias diferentes. Cuando llegamos solo había subvenciones, que hemos reforzado, pero hemos querido ir más allá y crear programas propios. Hoy podemos decir que ofrecemos un abanico de oportunidades que responden a lo que los jóvenes nos piden: un ocio saludable, experiencias de convivencia y actividades que les ayudan a crecer".

Fuster también ha avanzado que a lo largo de 2026 se pondrán en marcha nuevos programas en los ámbitos del deporte, la salud mental y el emprendimiento, entre otros.

