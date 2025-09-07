Tercera denuncia pública en dos meses por irregularidades en las oposiciones unificadas de Policía Local en Baleares: "Es un escándalo sin precedentes"

Las oposiciones unificadas para Policía Local en Baleares vuelven a estar en el punto de mira. Aspirantes del proceso han denunciado por tercera vez en apenas dos meses lo que consideran “irregularidades” graves en las pruebas, después de que en julio y a finales de agosto ya lo hicieran públicamente en informaciones recogidas por Diario de Mallorca.

En una nueva denuncia pública, los afectados hablan de un “escándalo sin precedentes” que pone en entredicho la credibilidad del Tribunal Calificador, de la empresa encargada de las pruebas (GSG Metrics) y del propio Govern.

El acta del 4 de septiembre

El último episodio estalló tras el acta publicada el 4 de septiembre, en la que el tribunal reconoció únicamente una incidencia en la prueba de memoria visual. Sin embargo, los opositores critican que no se haya admitido otra irregularidad grave: la entrega de hojas de respuesta erróneas en el Aula 23. Según denuncian, los candidatos de ese aula recibieron plantillas distintas a las oficiales, con numeración 1-2-3-4 en lugar de A-B-C-D y 160 casillas en vez de 100. Esto, aseguran, les obligó a realizar conversiones constantes durante la prueba, generando “fatiga, confusión y un agravio claro frente al resto de aulas”.

Pese a ello, el tribunal ha decidido aplicar la misma medida compensatoria a todos los opositores: repetir la memoria visual. Esto ha sido criticado por considerarse "insuficiente y desigual", ya que beneficia únicamente a algunos aspirantes, otorga una segunda oportunidad a quienes no sufrieron incidencias y no repara de manera específica a los del Aula 23.

Además, el propio acta confirma que por fallos de corrección de GSG Metrics, 17 opositores que inicialmente habían sido aptos pasaron a no aptos tras la revisión. Los aspirantes califican de “percentil fantasma” el criterio de corte aplicado -el percentil 30, equivalente a una nota nunca publicada con exactitud pero que sitúan sobre un 6,8- y reclaman sustituirlo por un aprobado objetivo, es decir, una nota de corte de 5.

Los afectados advierten, además, de que el nuevo examen de memoria "carece de toda fiabilidad estadística". El baremo original se construyó con una muestra de 858 personas externas y ahora, según su denuncia, no se ha explicado cómo se integrará la nueva prueba sin recalibrar ese percentil. “¿Van a convocar otra vez a esas 858 personas para repetir la memoria? No. Entonces, ¿cómo lo van a recalibrar? Esto es un cachondeo estadístico”, se comenta entre los opositores.

“De no haberse denunciado públicamente las irregularidades, nunca habrían salido a la luz ni los fallos de organización ni los errores de corrección”, advierten los afectados en su comunicado.

Entre sus peticiones concretas figuran: el reconocimiento oficial del error en el Aula 23, un peritaje independiente de las hojas de respuesta, y como medida compensatoria, la repetición completa de la prueba psicotécnica en igualdad de condiciones.