La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver: «El PP está vendiendo la memoria de nuestra comunidad a un partido de ideología fascista»

¿Qué supondrá para los ciudadanos la derogación de la Ley de Memoria Democrática?

En primer lugar, quita derechos a las víctimas y a sus familias, derechos por los que llevamos décadas luchando. Y en segundo lugar, es un retroceso democrático para toda la ciudadanía, porque limita el acceso a documentación, permite que en el espacio público se mantenga simbología franquista y rebaja la educación en valores democráticos y derechos humanos. Es una ley que reconocía derechos y que no generó protestas, y aun así se va a derogar, eso habla por sí solo.

El PP ha confirmado que apoyará la propuesta de Vox para derogarla. ¿Cómo lo valora?

Con indignación. De Vox podíamos esperarlo por su ideología y por el escrito que han presentado, que es vergonzoso. Pero del PP, que aprobó la ley y llegó a presentar enmiendas, sorprende e indigna. Podrían haber discutido artículos, pero derogar toda la ley es vender la memoria democrática de esta comunidad.

¿Tenía esperanza en que el PP no diese ese paso?

El año pasado se frenó tras un acuerdo con la oposición y respiramos tranquilos. Ahora vuelven a hacerlo. Están jugando con emociones muy profundas de personas que han sufrido mucho. Llevamos ochenta años esperando este reconocimiento y cuando empezaba a funcionar, lo tumban otra vez.

¿Cree que el PP pagará alguna factura por este apoyo?

Espero que sí. Confío en que la gente vea lo que están haciendo, están vendiendo la memoria de nuestra comunidad a un partido de ideología fascista.

¿Cómo piensan responder? ¿Habrá movilizaciones?

Hace más de dos años que nos organizamos en una plataforma con unas ochenta entidades, partidos, sindicatos y ONG. Hemos hecho concentraciones y escritos de denuncia, seguiremos en esa línea. También iremos al Parlamento Europeo de Bruselas a explicar lo que está pasando. Estudiaremos acciones legales y ya estamos en contacto con el Gobierno central, porque es quien puede recurrir al Constitucional, como ha hecho en otros casos. Si se consuma la derogación, pelearemos por pararla o, al menos, por dilatar el proceso.

¿Qué ha permitido hasta ahora la ley en Balears?

Abrir archivos a familias que llevaban años esperando, impulsar actividades educativas como teatro o visitas a lugares de memoria, proteger espacios y retirar honores, colocar monumentos como las piedras de la memoria Stolpersteine, y cambios simbólicos relevantes, como retirar el nombre de Joan March de una de las principales avenidas de Palma. También se creó una fiscalía especializada con la que hemos podido trabajar cuando ha habido humillaciones o incitación al odio contra las víctimas.

¿Qué quedaba por hacer de forma inmediata?

Mucho. Retirar simbología franquista pendiente, consolidar el programa educativo que ya se ha frenado, publicar estudios licitados sobre bombardeos o catálogos de lugares de memoria, garantizar visitas escolares, organizar un espacio museístico para custodiar y exhibir objetos recuperados de las fosas, completar el banco de ADN o atender a las víctimas con una oficina que hoy no existe. Tenemos más de 200 restos sin identificar que deben ir a un columbario y seguir su proceso hasta entregar los cuerpos a las familias.

¿Se ha impuesto alguna sanción al amparo de la ley?

No se había llegado a esa fase. Sí hubo actuaciones, como obligar a retirar una bandera franquista visible desde la vía pública en Sa Pobla y, como le decía, existe una fiscalía especializada que ha intervenido ante casos de ofensa a las víctimas. Todo estaba empezando a caminar.

Con la Ley de Fosas no basta porque la memoria no es solo exhumar a los represaliados

Prohens alega que la Ley de Fosas seguirá. ¿Es suficiente?

No. La Ley de Fosas es fundamental, pero está conectada con la de memoria: cuando se abren fosas y aparecen signos de violencia y vulneración de derechos humanos, hay que dar traslado a Fiscalía. Además, la memoria no es solo exhumar: es biografiar, contextualizar, educar, señalizar, divulgar. Si solo pones ‘descansen en paz’ en una placa, ocultas por qué murieron. Las familias tienen derecho a decidir el texto y la sociedad a conocer los hechos.

¿Se puede recurrir la derogación a instancias superiores?

Solo puede hacerlo el Gobierno de España ante el Constitucional, y ya nos han dicho que, si llega el caso, actuarán como en otras comunidades. Nosotros, como parte interesada, pediremos todo el expediente y utilizaremos las vías administrativas y judiciales que correspondan para intentar suspenderla.

¿La izquierda ha reaccionado con suficiente firmeza?

Sí, la verdad es que han acercado a nosotros y han ayudado. Cuando gobernaron, comprobaron que la memoria no restaba, sumaba. Ahora están intentando frenar la derogación por las vías que tienen y acompañando a las víctimas en tribunales y actos públicos.

¿Es incoherente que la ley estatal esté vigente y algunas autonomías la deroguen?

Esa contradicción es precisamente lo que avala los recursos del Gobierno central. Y, además, el texto de Vox para justificar la derogación es de una pobreza democrática alarmante: dicen que la ley limita la libertad de expresión e impone un relato oficial. Pero eso es justo lo que hace la extrema derecha, dar la vuelta a la realidad para borrar la memoria ajena. Lo que hace Vox ya lo hacían los nazis como Joseph Goebbels en su momento, cuando culpaban a los judíos de hacer lo que hacían ellos mismos.

Aún hay más de 200 cuerpos exhumados sin identificar, hay que intentar entregarlos a sus familias

Sobre las exhumaciones: ¿qué se ha logrado y qué queda?

Balears es de las comunidades que más ha avanzado: quedan pocas fosas por abrir, una docena, y hay un quinto plan en marcha, aunque aún no lo ha aprobado la comisión de fosas. Persisten frentes como recuperar restos de combatientes republicanos en el Llevant de Mallorca o identificar los más de 200 cuerpos sin nombre mediante nuevas tecnologías. Una exhumación termina cuando puedes entregar el cuerpo a su familia y hay un relato público que explique quién era y qué pasó.

Sobre el banco de ADN y los niños robados, ¿cuántos sospechan que hay en Balears?

No lo sé, porque no hay un estudio serio en Balears. Existe la asociación SOS Bebés Robados, con la que hemos colaborado, pero nuestra entidad no lidera ese frente. Lo que sí exigimos es la custodia rigurosa del banco de ADN, que incluye muestras de familiares vivos, y que no se degrade ningún servicio. Es material sensible y debe estar perfectamente catalogado y protegido.

¿Qué espera del juicio de Le Senne?

Que se siente en el banquillo y se abra juicio oral. Será la primera vez que alguien responda penalmente por atentar contra la memoria de las víctimas del franquismo. Y que no use la derogación para esquivar sanciones que la ley de memoria prevé para cargos públicos que inciten al odio o humillen a las víctimas. En parte quieren derogar la ley para evitar estas sanciones, que también se impondrían al propio partido político.

¿Qué le parece que el PP reivindique la memoria histórica de los ‘xuetes’ en un momento en el que Israel está actuando en contra de los derechos humanos?

Reivindicar la memoria de los ‘xuetes’ me parece bien, lo que pasa es que están haciendo un agravio comparativo con la memoria de los republicanos que también murieron en campos de concentración, porque también hubo mallorquines, menorquines e ibicencos.Por otro lado, me parece bien que se reivindique la memoria de los ‘xuetes’, pero es incoherente mirar hacia otro lado y no pronunciarse ante el sufrimiento del pueblo palestino. Nosotros estamos siempre con las víctimas y contra cualquier genocidio.

¿El monumento de Sa Feixina, ahora calificado como un monumento Art Decó, ofende a muchos ciudadanos? ¿Lamenta cómo terminó todo ese proceso?

Sí. Representa a un crucero de guerra que bombardeó población civil indefensa. Conozco testimonios de personas que evitan pasar por allí por el dolor que les genera. Claro que me da pena, pero no hemos terminado aquí. Nos personamos en los tribunales y seguiremos: la ley estatal dice que un monumento franquista no puede estar protegido. Se han agotado algunas vías, pero quedan otras.

IB3 financiará un documental sobre la represión republicana. ¿Eso es memoria histórica?

Es memoria, pero no es la que hace falta. La memoria de los vencedores se contó desde el primer día. Lo pendiente es la otra memoria, la enterrada. Y mientras tanto, los proyectos para recuperar historias silenciadas se quedan sin financiación. No tiene sentido invertir en lo ya sabido y recortar en lo que aún debe repararse. Aquí ni siquiera hubo conflicto armado, solo en Menorca, y duró tres años, no 40. No dudo del dolor de los familiares de las víctimas de la represión republicana, en absoluto, pero ya han tenido muchas herramientas para cerrar sus heridas. Ya no son víctimas.

Cada vez hay menos temario sobre la República y la guerra civil española en los currículos educativos.

Es gravísimo. Prepararemos unas jornadas con docentes de universidad, secundaria y primaria para proponer medidas. En el currículo se habla de Segunda Guerra Mundial u Holocausto, pero no de la dictadura franquista. Si no está, el profesorado no tiene tiempo y los jóvenes ni saben quién fue Franco. Sin educación democrática, crece el terreno para el odio.

¿Qué proyecto pusieron en marcha por el Día de las Desapariciones Forzadas?

La exposición Sense Oblit: mini-biografías de víctimas a partir de los certificados oficiales que el Govern entregó a las familias. Queremos llevarla a colegios con fotos y relatos sencillos para que los alumnos investiguen historias de su pueblo. Ahora exigimos al Govern que amplíe esta exposición con las biografías, porque tiene toda la documentación y sería una herramienta pedagógica muy potente.

La propaganda de Vox funciona como la nazi, con mensajes cortos y simplistas que calan en la gente

¿El clima político que vivimos se puede comparar al previo a la Guerra Civil?

Son tiempos distintos, pero inquieta la violencia verbal institucional, como romper fotos de víctimas en sede parlamentaria, hablar de «fumigar» direcciones generales porque están «llenas de cucarachas»… Asusta mucho y altera la convivencia. Hoy la propaganda fascista de los partidos como Vox circula por las redes con mensajes simplistas y bulos. La propaganda nazi era igual: mensajes cortos y populistas, calan fácil en las personas que desconocen los hechos. La educación democrática y la memoria son una vacuna imprescindible.

¿Por qué España no logra reconciliarse con su pasado, como otros países?

Porque aquí no hubo políticas de memoria hasta hace nada. En Alemania ganaron los demócratas; aquí, los franquistas gobernaron cuarenta años y construyeron un relato oficial. En algunos países de América Latina, con dictaduras más cortas, han hecho un trabajo enorme y han juzgado a responsables. Nosotros apenas empezábamos a hacerlo ahora.

Mi madre llegó a ver homenajes que la consolaron, me alegro de que no vea lo que está pasando ahora

Usted lleva muchos años en primera línea. ¿Qué la mueve?

Mi abuelo fue asesinado, víctima de una desaparición forzada en el año 1937. Fue el último presidente de un sindicato de zapateros en Inca que se llamaba La Justicia. A mi madre, que le llevaba comida a la cárcel, le dijeron que lo habían soltado, pero en realidad lo sacaron para matarlo. Nunca lo hemos encontrado, pero buscando a mi abuelo hemos encontrado a muchos otros. Una víctima no es víctima para siempre: con verdad, justicia y reparación, y con reconocimiento público, deja de serlo. Lo insoportable es la omisión, como está haciendo el PP. Están abriendo nuevas heridas y son muy dolorosas. Mi madre, que ya murió, llegó a ver homenajes y políticas públicas que la consolaron. Me alegro de que no vea lo que está pasando ahora.