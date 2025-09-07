Nacen 62 tortugas bebé en Palma en el nido descubierto este verano en la playa de Can Pere Antoni

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado este domingo del nacimiento de las primeras crías de tortuga marina (Caretta caretta) en el nido localizado este verano en la playa de Can Pere Antoni, en Palma. Por el momento, se han contabilizado un total de 62 pequeños ejemplares, aunque se espera que en las próximas horas puedan nacer más.

La eclosión de los huevos supone un avance significativo en la conservación de la tortuga boba en las Islas Baleares, donde esta especie, catalogada como “vulnerable”, ha aumentado su presencia en los últimos años.El conseller Joan Simonet ha agradecido el esfuerzo del COFIB, al Ayuntamiento de Palma, a las entidades colaboradoras y a los voluntarios que han custodiado el nido las 24 horas desde finales de agosto.

"Su vigilancia ha sido vital para mantener el nido en condiciones óptimas y garantizar la seguridad de los neonatos. También quiero agradecer la colaboración ciudadana, que ha respetado el espacio y permitido un entorno seguro para la especie".

De 10 a 12 meses en cautividad para asegurar su supervivencia

El nido de Can Pere Antoni, detectado el pasado 17 de julio, albergaba 77 huevos, de los cuales 67 permanecieron en incubación natural en la playa y 10 se trasladaron al Aula de la Mar para incubación artificial. Tras el nacimiento, todos los ejemplares serán trasladados al Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (LIMIA), donde se revisará su estado de salud y se aplicará el programa de head starting, que cría a las tortugas en condiciones controladas durante 10-12 meses para aumentar sus probabilidades de supervivencia antes de ser liberadas al mar.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha recordado que septiembre y octubre son los meses con más probabilidad de nacimientos y ha instado a la ciudadanía a llamar al 112 si detecta crías de tortuga en la playa para activar el protocolo de protección.

Además del nido de Can Pere Antoni, en 2025 también se ha confirmado otro en la playa Es Cavallet (Ibiza), con 85 huevos. El primer caso de nidificación en Baleares se produjo en Ibiza en 2019, y desde entonces los nacimientos se han convertido en un fenómeno cada vez más frecuente en el archipiélago.