Muere el historiador Ramon Rosselló Vaquer, figura clave en el estudio de la historia de los pueblos de Mallorca

El historiador mallorquín Ramon Rosselló Vaquer ha muerto esta madrugada en el hospital de Son Espases, donde estaba ingresado, debido a complicaciones derivadas de un cáncer, según han confirmado sus allegados.

Nacido en Felanitx en 1944 se formó humanísticamente en el Seminario de Mallorca y está considerado una figura clave de la historiografía local mallorquina. Publicó centenares de libros (más de 600) sobre aspectos diversos de la historia de los pueblos de Mallorca: medicina medieval, música, Inquisición, judaísmo, conversos, sexualidad o vida cotidiana, entre otros, fueron algunos de los temas tratados en sus obras, siempre con un enfoque local.

Especializado en la historia medieval mallorquina, buceó en decenas de archivos históricos de las isla, de la antigua Corona de Aragón y del resto de España, como el Archivo Histórico Nacional de Madrid. En declaraciones a Diario de Mallorca se definía como “más investigador que historiador” y muchas de sus obras son resultado de sus largas horas de trabajo en estos archivos.

Felanitx

Su amigo, el también historiador Jaume Bover Pujol, publicó en 1994, con motivo del 50 aniversario de Rosselló Bover, su biografía, que entonces ya abarcaba más de 500 volúmenes. Entre sus intereses más destacados siempre estuvo su pueblo. En 2017 publicó Felanitx, 1931-1952. Crònica de la Segona República, la Guerra i la Postguerra, y en 2021 La Germania a Felanitx. Joanot Colom i Cifre (500 aniversari), dos de sus muchas obras sobre el municipio.

Es autor también de los anuarios sobre Felanitx y Portocolom. En uno de ellos, publicado en 2018, descartó por completo la teoría de que Cristóbal Colón era de su municipio.

Pueblos de Mallorca

Su producción abarca obras sobre la práctica totalidad de los pueblos de Mallorca y Menorca, muchas de ellas basadas en sus investigaciones en los archivos locales. Entre muchas otras, cabe destacar Història de Manacor: (segle XIV) (1978), Notes històriques de Calvià: segles XIII-XVI (1987), Història de Banyalbufar: segles XIII-XVI (1995) Bunyola al segle XIII (1995), Història d'Esporles: segles XIII-XVI (1997), Inca en la història (1229-1349) (1998), Història de Valldemossa (1230-1516) (1999) o El Barroc a Pollença (2001).

En el ámnito más general es autor de títulos como Notes sobre l’homosexualitat a Mallorca (1975), Els jueus dins la societat menorquina del segle XIV (1990) o Procés contra Ponç Hug IV, comte d'Empúries per pecat de sodomia (2003), entre otras.

En 2007 fue galardonado con el Premi 31 de Desembre Josep Llompart de la Obra Cultural Balear y en 2017 la Estrella Mostrejada de Calonge (Santanyí).