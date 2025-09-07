Michael Portillo, exministro de Reino Unido: «La democracia liberal está en crisis, soy pesimista sobre su futuro»

Me doy de bruces (literalmente) con Michael Portillo en el Corte Inglés de Jaime III. En un «atraco a mano armada» le solicito una entrevista a la que accede con amabilidad haciéndome saber que está a punto de pillar un vuelo con destino a Londres. Portillo, hijo de republicano español exiliado, posee doble nacionalidad, lo que le concede la ciudadanía europea a pesar de haber votado a favor del brexit. Con detenimiento da cuenta de las razones de su voto. Ha estado en Mallorca para rodar unos reportajes sobre aspectos poco conocidos para quienes nos visitan: La Seo, Palacio de la Almudaina, la cuestión de los xuetes y, ahí es nada, la ensaimada. Portillo resulta fascinante cuando desgrana cuestiones políticas, así como cuando prefiere abstenerse, se le entiende todo, de entrar en la situación interna de España, y eso, que es ciudadano español con casa en Sevilla. Ha sido ministro de Presupuestos, Empleo y Defensa con los primeros ministros Margaret Thatcher y John Major, diputado, por el partido conservador (Torys), entre 1984-1997 y entre 1999-2005. Sentados en el restaurante de la quinta planta de El Corte Inglés le hago la imprevista entrevista.

¿Que sucede en el Reino Unido para que el partido de Farage, Reforma, arrase en las encuestas?

Ahora Nigel Farage sería primer ministro obteniendo según las encuestas un 30 por ciento de los votos, mientras que los laboristas apenas llegan al 22 por ciento y los conservadores al 17 por ciento. Es un evento sin precedentes; se debe a que el público británico está harto: los dos partidos han gobernado a lo largo del siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI, los conservadores tienen 250 años de historia, existe falta de liderazgo. La ciudadanía cree que el Estado no funciona, que no da respuesta a sus necesidades, a las de sus familias: aumenta la delincuencia, el estado del bienestar ha entrado en crisis, se dan beneficios a los que no los merecen, el servicio nacional de salud ha entrado en crisis y la inmigración, lo más importante, se halla fuera de control. Todo lo que han prometido los sucesivos gobiernos no lo han cumplido, por ello nos hallamos en la situación actual de crisis y con Farage obteniendo resultados excelentes en las encuestas.

Farage es la extrema derecha...

No es extrema derecha, es derecha.

¿Cómo...?

Su partido no es racista, además, lo que dice es lo mismo que expresa el público, sus ansiedades, las de la ciudadanía, que son explicables.

Las promesas del brexit no se han cumplido...

Porque los que han gobernado no han sabido hacer su trabajo. El Reino Unido no está peor hoy que Alemania.

¿Puedo preguntarle qué votó en el referéndum sobre el brexit?

Voté a favor porque me interesa mucho que se preserve la democracia. En la Unión Europea (UE) no existe la responsabilidad del Gobierno comunitario hacia sus ciudadanos. El Parlamento europeo no es verdaderamente democrático. Además, con tantos idiomas..., y, por otra parte, los comisarios no adquieren responsabilidad ante su Parlamento. Puede parecer extraño que una persona como yo sea brexista, pero es que conozco perfectamente dos culturas políticas: la británica y la española, y constato que no se parecen en nada, como ambas no se parecen a la griega, por ejemplo. Ponerlas a todas en conjunto es muy difícil.

¿Y si le argumento que si Europa no se unifica no va a ninguna parte?

¿Qué papel juega unificada? ¿Qué es lo que estamos haciendo en Ucrania?

Y tenemos al presidente de los Estados Unidos, a Trump...

Me inquieta su política hacia Ucrania y Rusia. Parece ser muy inocente en el trato que mantiene con Putin, permítame que me pare en ese punto.

¿Diría que la democracia liberal está en crisis?

Sí, sin duda, lo que me produce una enorme ansiedad, lamentablemente carecemos de liderazgos fuertes capaces de defenderla con eficacia; solo hay líderes fuertes autoritarios: Putin, Xi Jinpin y otros...

Mal vamos...

También debo decir que mi trabajo me ha llevado a relacionarme con gente joven, y sí, están ansiosos, pero son optimistas de cara al futuro, ya se verá cuál es el desenlace, aunque probablemente ni usted ni yo viviremos para contarlo.

¿Tiene presente su ascendencia y herencia española, al ser hijo de un republicano exilado?

Por supuesto, la tengo muy asumida, muy aceptada y muy presente, dispongo de la doble nacionalidad, británica y española, además, poseo una casa en Sevilla.

Asegura que la ciudadanía británica está harta de las promesas incumplidas, de los dos partidos que han gobernado históricamente en el Reino Unido...

Así es, pero todavía faltan cuatro años para las próximas elecciones generales, la situación puede cambiar, pero por ahora Farage lidera las preferencias de los ciudadanos y con lo que apuntan las encuestas sería primer ministro

¿Que reportajes está haciendo en Mallorca?

Quiero contarles a quienes visitan la isla aspectos que probablemente no conocen, como es el caso de la Catedral, la Almudaina, la historia de los xuetes, la nueva imprenta balear y la ensaimada que se ofrece en el Forn de la Soca. He viajado por media España haciendo esos reportajes: Asturias, Murcia, Barcelona...

Y no se involucra en la política española...

No, aunque, al contrario que en el Reino Unido, en España en los últimos siete años solo ha habido un primer ministro.