El Govern ha pagado en Ibiza a empleados ficticios de aguas residuales

La política basura llevada al extremo debía desembocar por fuerza en otra variante del turismo basura, la basura basura que trasladará de Ibiza a Mallorca los productos nauseabundos que los políticos llaman «residuos», para disimular su olor. Ese transporte nos obliga a cierta perplejidad, al descubrir que el mismo Govern ha pagado en la isla ibicenca a trabajadores ficticios encargados de los tantas veces citados «residuos», en su variante de «aguas residuales» tratadas en «las instalaciones de saneamiento y depuración de la zona Ibiza 2».

El reconocimiento de que trabajadores inexistentes cobraban salarios de origen público procede del propio Govern. La conselleria del Agua admite a través de la agencia Abaqua que «durante cincuenta meses del contrato de explotación» de las depuradoras ibicencas citadas «se incumplió injustificadamente con el mínimo de personal exigido en el contrato» con la empresa Cadagua SA, englobada en el gigante Ferrovial Construcción. La cantidad abonada por empleados ficticios se eleva a cientos de miles de euros, hasta cuatrocientos mil solo en una reclamación inicial.

Hasta la fecha no se ha recuperado ni un euro según la conselleria del Agua, que reconoce que «hay al menos tres expedientes en tramitación por incumplimientos y reclamación de pagos pendientes», pero «ahora mismo se encuentran en trámite y no son firmes». La hipotética recuperación de los cientos de miles de euros pagados a cambio de nada va para largo, si llega a producirse. A estas alturas de la historia, dos incógnitas asaltan al lector avisado:

1. Dado que el contrato del Govern establecía que «cualquier baja en plantilla debe comunicarse en quince días y cubrirse cuando es superior a un mes» bajo el riesgo de «penalizaciones específicas», y que «el personal mínimo exigido son 16 personas», ¿por qué se ha tardado cinco años en actuar, desde el comienzo fehaciente de la desaparición de trabajadores en 2020 hasta el anuncio de sanción en el consejo de Abaqua del 27 de febrero 2025, en vísperas curiosamente de la extinción del contrato? Recuerden el famoso «consulta a tu penalista», un clásico de la corrupción mallorquina, o cuando la obediencia ciega puede costarte algo más que el puesto.

2. Los «cincuenta meses» de trabajadores inventados pero pagados por el Govern se suceden entre 2020 y mediados de 2024. Ese margen abarca un año de Prohens, pero tanto la firma del contrato de casi siete millones sin vigilancia como la mayoría de los incumplimientos recaen en Armengol y en su cada vez más sorprendente conseller de Medio Ambiente, un Miquel Mir al que no hemos llamado porque vive su carrera política al escondite. Por tanto, la conselleria del Agua/Abaqua confiesa que tanto el Pacto como el PP permitieron un cuatrienio largo de invenciones, hoy bajo la excusa de que «es un asunto que tiene su origen en situaciones producidas en años anteriores». Quitarse el muerto de encima.

Las similitudes con el ‘caso mascarillas’ son flagrantes, cuatro millones en Sanidad por siete en Medio Ambiente. El Pacto contrata un objeto/servicio mal ejecutado sin tomar medida alguna pese a que conocía los incumplimientos, y el PP reacciona con el retraso suficiente para que nunca se recupere ni un euro. De momento, ambos contratos solo han reportado pérdidas gigantescas a los contribuyentes, se perdonó una fortuna sin inspeccionar su desembolso. Eso sí, ahora con mucha alharaca de recursos vacuos y mucho «se han seguido las indicaciones de la asesoría jurídica», por si acaso surge alguna investigación. Con Koldo se pactó hasta la caducidad de los recursos en su contra.

¿Por qué un Govern con inspectores y jefas no interrumpió inmediatamente el contrato? Da risa hasta plantearse la pregunta. Se la hubiéramos trasladado con gusto a Emeterio Moles Moles, director gerente de Abaqua que suscribe el cotarro, pero «es imposible contactarlo para una entrevista» según los portavoces de la Conselleria.

Si a usted le duele económicamente, más aun ecológicamente. Está claro que las depuradoras de Ibiza 2 que no contaban con el «mínimo de personal para gestionarlas», en algún caso con solo doce empleados sobre los 16 exigidos, difícilmente llevaban a cabo su labor con solvencia. La víctima final es el mar balear, en peligro si no intoxicado por falta de trabajadores que se cobraban. Mientras se producía el «incumplimiento injustificado» que admite el Govern en las aguas residuales, Mir predicaba «un gran pacto sobre el Agua», se supone que contaminada por su gestión. Para acabar, hemos de suponer que el desastre de Ibiza 2 no ha contagiado a otras depuradoras, pero donde caben dos también cabe uno.

En la imagen que hoy nos ilustra, se observa como las aguas cada vez más sucias de Balears, gracias a los desvelos encadenados del Pacto y del PP, empeoran en el Caló de la Colònia de Sant Pere con la multiplicación el pasado domingo sin ir más lejos de quincalla náutica contaminante. Los horrorosos coches del mar superarán pronto a los bañistas de a pie, a quienes ya han arruinado el disfrute playero.

Reflexión dominical repulsiva: «Solo hay que odiar a quienes denuncian y condenan por delitos de odio».