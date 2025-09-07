Crónica | El ‘otoño caliente’ de Marga Prohens empieza en el Mediterráneo y acaba en Madrid

Balears encara un ‘otoño caliente’ con la vista puesta en la convocatoria electoral de 2027. La agenda arranca con cuatro frentes: inmigración, financiación, vivienda y turismo. No son carpetas separadas. Se tocan, se cruzan, se condicionan. Y todos pasan por lo mismo: la sensación de que la isla vive siempre al límite.

El curso político ha comenzado con una mezcla de expectación y escepticismo, como si cada gesto estuviera medido para comprobar si la maquinaria del Govern se engrasa con eficacia o se oxida en las primeras escaramuzas. Septiembre siempre es un mes de promesas, pero en el archipiélago este año suena a prueba de estrés entre lo que se ha vendido como un cambio de ciclo y la persistencia de inercias que sobreviven a las urnas.

Marga Prohens ya lleva dos años en el poder y la política real siempre es menos épica que la que se declama en campaña. La alianza tácita con Vox, que permitió la investidura y dos presupuestos, marca una frontera difusa: hasta dónde se puede llegar sin comprometer la estabilidad ni ceder más de lo que se admite en público.

El verano, pródigo en turistas y en cifras que baten récords, deja tras de sí el repetido dilema: ¿prosperidad o saturación? El Govern celebra los ingresos, los hoteleros brindan, pero los residentes sienten que la isla se encoge. Y en este escenario, Prohens debe gestionar lo que siempre resulta incómodo: el descontento de quienes no se ven reflejados en el balance macroeconómico, pero padecen las externalidades de la economía de masas. El transporte, la vivienda y la precariedad laboral siguen siendo agujeros en el suelo sobre el que se pretende construir un nuevo relato político.

El inicio del curso viene también marcado por la pugna cultural. La cuestión lingüística, que parecía amortiguada en la práctica, vuelve a escena. Vox exige gestos de confrontación y ya ha conseguido que el PP acepte derogar la ley de Memoria Democrática. Los populares buscan una vía intermedia que no incendie a su electorado moderado. Y mientras tanto, la sociedad civil espera por si tiene que volver a manifestarse. Baleares, como siempre, convierte la lengua en campo de batalla y coartada perfecta para no hablar de lo demás.

La dimensión social del arranque político es, sin embargo, la que más condiciona la agenda. El encarecimiento de la vivienda y la carestía generalizada sitúan a las familias en un estado de fatiga permanente. Los sindicatos advierten de un otoño de conflictividad y las patronales reclaman estabilidad, pero la ciudadanía percibe que los grandes consensos nunca llegan a materializarse en mejoras palpables. El Govern deberá decidir si asume la iniciativa en estas cuestiones o si se limita a administrar el malestar.

La temporada alta ha dejado cifras récord, pero también una sensación de fatiga social. La palabra «sostenibilidad» amenaza con convertirse en otro eslogan vacío, repetido por todos y cumplido por nadie. Y ahí radica una de las pruebas más exigentes para el Govern: demostrar que el nuevo ciclo no es sólo un relevo de nombres, sino un cambio de prioridades. Hasta ahora, las señales son ambiguas. Se anuncian medidas, se prometen rebajas fiscales, se habla de simplificación administrativa. Pero los problemas estructurales —el acceso a la vivienda, la precariedad del empleo turístico, la dependencia de un solo sector— siguen intactos.

La inmigración también se sitúa en el centro del debate. El Ejecutivo gestiona las llegadas sin apenas competencias y exige recursos a Madrid, mientras Vox convierte cada patera en un discurso de alarma para capitalizar el miedo. Prohens busca un equilibrio: atender la obligación humanitaria sin parecer blanda, pero también sin asumir el marco total de su socio. La tensión entre gestión institucional y explotación política definirá el debate en los próximos meses.

La oposición socialista, encabezada por Francina Armengol en Madrid pero con un liderazgo autonómico aún sin consolidar, intenta recuperar el aliento. El PSIB-PSOE ha optado por una estrategia dual: en el Parlament, desgastar al Govern subrayando sus contradicciones con Vox; en la calle, mostrarse como dique de contención frente a lo que presentan como una agenda reaccionaria. Pero de momento, más que ofensiva, lo suyo parece resistencia. El recuerdo de su propia gestión, con logros y fatigas, aún pesa demasiado como para reivindicarlo sin complejos.

Por otro lado, MÉS per Mallorca intenta redefinirse tras un ciclo de participación en el Govern que desgastó su perfil combativo. La incógnita es si lograrán articular un relato que los diferencie del PSOE y que seduzca a un electorado que mira con desconfianza tanto al Govern actual como a quienes salieron de él.

El Parlament, ese teatro de pasiones contenidas, se prepara para un otoño de debates encendidos. La política balear, con su tendencia a la sobreactuación, promete jornadas en las que el gesto importe más que el fondo. La presidenta Prohens deberá demostrar que puede gobernar más allá de la aritmética, que no se limita a sobrevivir a cada votación. Y la oposición, que es capaz de ofrecer una alternativa creíble y no sólo la nostalgia de lo perdido.

De momento, el Govern mide sus pasos para no romper equilibrios frágiles. La oposición busca su voz entre la tímida autocrítica y la resistencia. Los ciudadanos, mientras tanto, observan con el escepticismo de quien ya ha escuchado demasiadas promesas incumplidas.

La política insular tiene además un componente emocional que la distingue: la insularidad no solo es un condicionante geográfico, sino un estado de ánimo. La sensación de vivir en un territorio limitado, donde las oportunidades parecen siempre insuficientes frente a la presión demográfica y turística, se traduce en un clima político de impaciencia. Cada gobierno que llega al Consolat hereda un malestar de fondo que no depende tanto de las medidas adoptadas, sino de la percepción de que las soluciones nunca alcanzan a todos.

La cuestión territorial también late de fondo en este arranque. La eterna discusión sobre el sistema de financiación autonómica vuelve a ser promesa de titulares y decepción de resultados. Baleares sigue reclamando un trato fiscal más justo, pero el eco en Madrid es débil y la capacidad negociadora, limitada. En este sentido, la presidencia de Armengol en el Congreso añade un matiz curioso: la expresidenta balear puede influir en las dinámicas del Estado, pero su partido en las islas languidece.

No menos relevante es la fractura social que amenaza con ensancharse. El acceso a la vivienda no es solo un problema económico: es un factor de expulsión de población joven, de precarización de las familias, de cambio en el tejido social de las ciudades y pueblos. El Govern promete medidas, pero ninguna tiene un impacto inmediato. Mientras tanto, proliferan las protestas vecinales y las denuncias de colectivos sociales que advierten de una brecha cada vez más insalvable entre residentes y visitantes.

El turismo, ese motor que lo condiciona todo, se mantiene como tema omnipresente. La pregunta que atraviesa el debate es simple pero devastadora: ¿es posible que Baleares viva de otra cosa? Hasta ahora, nadie ha conseguido dar una respuesta convincente. El Govern habla de diversificación, de impulsar sectores tecnológicos y verdes, pero el peso del turismo sigue siendo abrumador. Y cada temporada que bate récords de visitantes es, paradójicamente, un síntoma de éxito y de fracaso al mismo tiempo.