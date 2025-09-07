Aviso naranja en Mallorca: fuertes lluvias y tormentas el martes y el miércoles
El centro y el norte de Mallorca estará este lunes en alerta amarilla
Se confirma el cambio brusco de tiempo en Mallorca a partir del martes, con la llegada de lluvias intensas y tormentas que afectarán especialmente al interior de la isla.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso naranja por precipitaciones que podrían acumular hasta 140 litros por metro cuadrado en solo 12 horas, además de rachas de viento y actividad eléctrica destacada.
Alerta amarilla el lunes
A pesar de que la alerta naranja está activada en todas las islas el martes y el miércoles, la Aemet ya ha activado la alerta amarilla este lunes en el centro y el norte de Mallorca.
¿Dónde y cuándo se notará más?
- Interior de Mallorca: es la zona más afectada por las tormentas.
- Martes 9 y miércoles 10 de septiembre: los dos días con más riesgo, con especial atención a la madrugada y mañana del martes.
Cambio de temperaturas
Tras un fin de semana caluroso, con máximas cercanas a los 31 °C, el martes los termómetros bajarán hasta los 24 °C. El ambiente será más fresco, aunque la humedad seguirá presente.
Mejora a partir del jueves
A partir del jueves 11, la situación tenderá a estabilizarse: cielos más despejados, chubascos aislados y temperaturas que volverán a rondar los 28–29 °C.
