Antonio Oliver, jefe de Microbiología en Son Espases, sobre la resistencia antibiótica: «Las ‘superbacterias’ elevan la mortalidad hasta un 30% en los cuadros graves»

¿Qué es una ‘superbacteria’?

Es una bacteria resistente a la mayoría de antibióticos eficaces. Cuando eso ocurre y la infección es grave, el tratamiento falla y el paciente puede morir. En la práctica, nos acerca a la era preantibiótica, cuando una neumonía o una herida podían ser letales.

¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Tuvimos una época dorada de descubrimiento de antibióticos entre los años 50 y 70. Desde los 90, el desarrollo de fármacos nuevos se frenó y, a la vez, las resistencias crecieron. Hoy perdemos eficacia más rápido de lo que la ciencia es capaz de reemplazarla.

¿Cómo es la situación en Baleares?

En números globales se parece a la península, pero con un patrón propio. La insularidad actúa como barrera frente a algunas epidemias hospitalarias peninsulares, pero al mismo tiempo, el flujo internacional de viajeros nos trae cepas de otros países. Hemos trazado introducciones concretas y su propagación posterior. Por eso es clave controlar entradas y detectarlas rápido.

¿Qué errores cometemos los pacientes?

No todo es culpa de los pacientes, por supuesto, pero sí hay algunos comportamientos que perjudican. Como automedicarse, guardarse un antibiótico ‘por si acaso’ y tomarlo cuando creemos que tenemos una patología similar, o no completar las dosis ni los días pautados. Saltarse tomas crea ventanas sin antibiótico que favorecen la selección de bacterias resistentes. Por eso si nos recetan un antibiótico durante siete días es muy importante tomarlo los siete días, aunque ya no nos duela.

¿Los médicos y el sistema sanitario tienen culpa?

En parte. En Atención Primaria muchas veces se recetan medicamentos por presión del paciente o por si acaso, aunque eso ha mejorado mucho con el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos. La clave es usar antibióticos solo cuando toca y escoger el más específico posible para cada infección.

¿Cómo sabe el paciente si realmente le hace falta antibiótico?

Solo hay que tomarlo con un diagnóstico de un facultativo. En invierno, muchas infecciones respiratorias son víricas y no precisan antibiótico. Necesitamos pruebas rápidas que diferencien gripe de infección bacteriana, y, si la hay, qué antibiótico concreto es el adecuado.

¿Qué antibióticos han perdido utilidad en patologías comunes?

En Atención Primaria hay mucha resistencia a fármacos clásicos orales. Por ejemplo, en infección urinaria hace años que las quinolonas dejaron de ser una opción fiable. En infecciones respiratorias por neumococo, penicilina o eritromicina fallan con frecuencia. Eso provoca que las infecciones se prolonguen y a veces requieran ingreso hospitalario.

¿Quiénes son más vulnerables a las ‘superbacterias’?

Pacientes ingresados, sobre todo en UCI, personas inmunodeprimidas o con dispositivos invasivos, como catéteres o sondas. En esos contextos, si el cuadro es grave, una infección por bacterias multirresistentes puede tener mortalidades del 30%.

¿Qué ocurre cuando los antibióticos no funcionan?

A veces hay que recurrir a fármacos antiguos, menos eficaces y más tóxicos. Por eso insistimos en la prevención, el diagnóstico rápido y el uso óptimo, porque llegar tarde o elegir mal aumenta mucho el riesgo.

¿Se puede revertir la tendencia?

No ganaremos la batalla solo con más antibióticos. Hacen falta más programas de optimización para usar mejor los que tenemos, prevenir la transmisión con cribados y aislamientos, y diagnosticar antes y mejor, además de vacunas específicas o terapias con bacteriófagos, que son virus que atacan bacterias.

¿Qué están aprendiendo los especialistas en el curso de Son Espases?

A identificar mecanismos de resistencia, a usar secuenciación genómica para saber cómo se transmite una cepa y a optimizar tratamiento y vigilancia. Nos centramos en Pseudomonas aeruginosa, uno de los patógenos globalmente más preocupantes.