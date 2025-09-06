Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sedación consciente en Quirónsalud Dental

Es administrada por profesionales cualificados en un entorno hospitalario n El servicio mejora la experiencia del paciente

Dr. Ignacio Ginebreda en Quirónsalud Dental Palmaplanas.

Dr. Ignacio Ginebreda en Quirónsalud Dental Palmaplanas. / .

Redacción Especiales

Palma

La sedación consciente reduce la ansiedad del paciente durante procedimientos odontológicos, permitiendo su colaboración sin que perciba ni recuerde el dolor. El paciente permanece despierto y responde a instrucciones, lo que facilita el trabajo del especialista.

Este tipo de sedación debe ser aplicada por profesionales cualificados, con monitorización constante y en un entorno clínico seguro. El procedimiento requiere evaluación previa, control de constantes vitales y recuperación supervisada.

Garantías hospitalarias en Quirónsalud Dental Palmaplanas

En Quirónsalud Dental Palmaplanas, la sedación se realiza en un gabinete dentro de un entorno hospitalario, previo estudio de preanestesia, un especialista presente y una sala de recuperación con luz tenue, timbre de rescate, agua y hielo y la presencia de un acompañante del paciente.

En conjunto, este servicio mejora la experiencia del paciente y cumple con los estándares de calidad de Quirónsalud Dental.

