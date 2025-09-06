Sedación consciente en Quirónsalud Dental
Es administrada por profesionales cualificados en un entorno hospitalario n El servicio mejora la experiencia del paciente
La sedación consciente reduce la ansiedad del paciente durante procedimientos odontológicos, permitiendo su colaboración sin que perciba ni recuerde el dolor. El paciente permanece despierto y responde a instrucciones, lo que facilita el trabajo del especialista.
Este tipo de sedación debe ser aplicada por profesionales cualificados, con monitorización constante y en un entorno clínico seguro. El procedimiento requiere evaluación previa, control de constantes vitales y recuperación supervisada.
Garantías hospitalarias en Quirónsalud Dental Palmaplanas
En Quirónsalud Dental Palmaplanas, la sedación se realiza en un gabinete dentro de un entorno hospitalario, previo estudio de preanestesia, un especialista presente y una sala de recuperación con luz tenue, timbre de rescate, agua y hielo y la presencia de un acompañante del paciente.
En conjunto, este servicio mejora la experiencia del paciente y cumple con los estándares de calidad de Quirónsalud Dental.
Más información
Telf: 971227777
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
- Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- El alquiler ilegal es más sencillo
- La nueva Unió Mallorquina se presenta en Palma para 'trabajar con honestidad' por la ciudadanía mallorquina
- El Gobierno tumba la mitad de las solicitudes de Baleares para inscribirse en el registro obligatorio de pisos turísticos