Rutas de senderismo en Mallorca para todos los niveles

Explorar la Serra de Tramuntana a pie es una de las experiencias más gratificantes que se pueden vivir en Mallorca. Este impresionante macizo montañoso, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece rutas de senderismo para todos los niveles, desde paseos relajados por antiguos caminos empedrados hasta desafiantes ascensos a picos de más de 1.000 metros. La mejor manera de disfrutar de su belleza natural es con respeto por el entorno, minimizando el impacto ambiental y apostando por un turismo sostenible.

SENDERISMO - Castell Alaró / Consell

Uno de los recorridos más impresionantes es la ruta del Torrent de Pareis, que parte desde Escorca y desciende por un cañón espectacular flanqueado por altas paredes de piedra caliza. Es un desafío solo apto para senderistas experimentados, pero la belleza del paisaje y la sensación de aventura hacen que cada esfuerzo valga la pena. Para quienes buscan un reto similar, la subida al Puig de Massanella, la segunda cima más alta de la isla, es otra opción exigente que recompensa con panorámicas inolvidables de la isla y, en días despejados, incluso de la vecina Menorca.

En la costa, la ruta de Cala Bóquer desde el Port de Pollença permite un acceso relativamente fácil a una de las calas más espectaculares de la isla. El sendero atraviesa el Portell de Sementer y se adentra en un paisaje mediterráneo de gran belleza, con vistas constantes al mar. Más al sur, la ruta desde el mirador de Ses Barques hasta Cala Tuent es una opción escénica que serpentea entre montañas y ofrece la posibilidad de regresar en barco, proporcionando una perspectiva diferente de la costa mallorquina.

Para quienes prefieren caminar por senderos históricos, el Camí des Correu, que une Esporles con Banyalbufar, es una opción ideal. Este antiguo camino de Pedra en Sec, de aproximadamente 8 kilómetros, es una muestra viva de la tradición rural mallorquina y permite disfrutar de la arquitectura de dos de los pueblos más encantadores de la isla. Una alternativa costera es la Volta des General, que conecta Banyalbufar con el Port des Canonge a través de un sendero con vistas espectaculares del Mediterráneo.

SENDERISMO - DEIÀ / Consell

Otra opción popular entre los senderistas es la ascensión al Puig des Teix desde Valldemossa, una caminata exigente que lleva a una de las montañas más emblemáticas de la Tramuntana. En el camino se pueden contemplar los impresionantes paisajes de la costa y la sierra, así como la belleza de la propia Valldemossa, conocida por su historia y su deliciosa coca de patata.

Los amantes de la alta montaña no pueden dejar de ascender al Puig de Galatzó, que con sus 1.027 metros es el primer gran pico en la vertiente suroccidental de la Tramuntana. Varias rutas llevan a la cumbre, pero la más popular parte de Puigpunyent y ofrece una combinación de bosque mediterráneo, vistas espectaculares y la oportunidad de avistar fauna autóctona. En una línea similar, la ruta circular de los tres picos, que cubre Sa Rateta, Sa Franquesa y Puig de l’Ofre, es una opción exigente pero inigualable para quienes buscan vistas panorámicas sobre los embalses de Cúber y Gorg Blau.

Para los que desean una caminata menos exigente pero igualmente hermosa, la vuelta a Cala Sant Vicenç es un recorrido fácil que discurre por antiguos caminos militares con vistas impresionantes del mar. También merece la pena explorar los alrededores del Monasterio de Lluc, donde un paseo de 6 kilómetros permite descubrir un frondoso bosque de encinas y formaciones rocosas únicas. Otra opción cercana es el Barranc de Biniaraix, un sendero empedrado de origen árabe que se adentra en un desfiladero de gran belleza y permite conectar con la historia y la naturaleza de la isla.

SENDERISMO PEDRA EN SEC / J. MORA

Por último, para los más aventureros, la Ruta de Pedra en Sec (GR-221) es una travesía que recorre toda la Serra de Tramuntana, de Pollença a Andratx, pasando por refugios de montaña y antiguos caminos de piedra. Aunque algunos tramos aún están en desarrollo, las etapas ya finalizadas ofrecen una oportunidad única de explorar la sierra en profundidad y descubrir la esencia de Mallorca a través de sus paisajes y su cultura. Independientemente de la ruta elegida, es fundamental practicar un senderismo responsable: llevar calzado adecuado, respetar la flora y fauna, evitar dejar residuos y moderar el consumo de agua y energía. Así, cada paso por la Tramuntana no solo será una aventura inolvidable, sino también una contribución a la conservación de este extraordinario paraje natural.