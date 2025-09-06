Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El problema del 0,0003% de extranjeros

Matías Vallés

Matías Vallés

Balears tiene un problema insalvable con sus visitantes extranjeros. En concreto, con un 0,0003 por ciento de ellos, los 49 menores migrantes que solo aportan una minúscula gota al mar de 16 millones de turistas. El mismo respeto a la realidad que exige consignar que la mayoría de mallorquines están preocupados por el flujo de pateras, a excepción de los solidarios que cierran su casa o casas con llave, también obliga a reseñar que el turismo provoca una asfixia social más urgente y acusada.

El Govern no ha movido un dedo para frenar un desastre con envoltorio turístico de creciente contenido ilegal, véase el ‘piraturismo’ a veces llamado alquiler turístico. En cambio, el ejecutivo balear lleva gastados miles de euros en frenar al 0,0003 por ciento del problema, incluidos sendos recursos ante el Constitucional y el Supremo que no salen gratis a los ciudadanos.

Aun admitiendo que la inmigración irracional es tan absurda al menos como el turismo, y presuponiendo un consenso en ambos apartados, ¿los mallorquines serían más felices al enterarse de que se ha limitado la cifra de turistas, o de que se ha logrado evitar la llegada de 49 menores? Por tanto, el Govern incurre en un despilfarro publicitario y epidérmico, en la vana esperanza de que le libere de su responsabilidad con el 99,9997 por ciento de invasores extranjeros. Porque no hay acciones judiciales contra las plataformas, tan piratas como los traficantes migratorios.

En cuanto al caro recurso admitido a trámite contra el 0,0003 por ciento del problema, se ha producido en todo el mundo una curiosa inversión del conservadurismo togado. Los tribunales interceden sistemáticamente en favor de los derechos de los migrantes, y contra la apenas disimulada intención política de interrumpir las llegadas. Así ha ocurrido en Estados Unidos o Italia, pero sobre todo en España. El Supremo decimonónico dio diez días al Gobierno para repartir a los menores en un alarde progresista, su sala de lo Contencioso accede ahora a estudiar la suspensión de la medida en Balears. El plazo para la resolución del Supremo no se mide en días, sino en décadas.

