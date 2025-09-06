El obispo de Mallorca designa nuevos cargos en los pueblos: consulta aquí los nombramientos
Sebastià Taltavull firmo este viernes nuevas designaciones curiales y pastorales
Palma
El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha firmado este viernes una serie de nuevas designaciones para distintos cargos curiales y pastorales en parroquias de Mallorca.
Los nombramientos aprobados por el prelado son los siguientes:
Cargos curiales
- Sra. Catalina Albertí Victory, delegada diocesana de Misiones.
- Mn. Eugeni Garcia Julià, consiliario de la Delegación de Misiones.
- Mn. Juan Bausá Puigserver, consiliario del Secretariado de pastoral universitaria.
Otros cargos pastorales
- Fray Carlos Ginés Campos Julve, TOR, administrador parroquial de las parroquias de La Transfiguració del Senyor de Artà, y de Sant Pere, de la Colònia de Sant Pere.
- Fray Josep Gelabert Ferrer, TOR, adscrito a las parroquias de La Transfiguració del Senyor, de Artà y de Sant Pere, de la Colònia de Sant Pere.
- Fray José Méndez Devez, TOR, párroco de la parroquia de Sant Francesc d’Assís, de es Pil·larí, Palma, i rector del Santuari de Nostra Senyora de Cura, de Algaida.
- Fray Nicolau Sastre Palmer, TOR, párroco de la Basílica de Sant Francesc, de Palma.
- Fray Pere Ribot Mestre, TOR, párroco de la iglesia de Nostra Senyora dels Àngels de la Porciúncula, de Palma.
- Fray Manuel Hernández Rodríguez, OFM, párroco de las parroquias de Sant Mateu, de Bunyola i de Santa Maria Mare de l’Església, de Palmanyola.
- P. Antonio Velasco Jiménez, FMVD, párroco de las parroquias de Santa Margalida, de Santa Margalida; de Sant Feliu, de Llubí; de Nostra Senyora de la Salut, de Maria de la Salut; de Santa Maria de Sineu, de Sineu; de Nostra Senyora de Loreto, de Lloret de Vistalegre; de l’Assumpció de Maria, de Can Picafort; i de Verge Maria Reina de la Pau, de Son Serra de Marina.
- P. Domingo García Fernández, FMVD, vicario de las parroquias de Santa Margalida, de Santa. Margalida; de Sant Feliu, de Llubí; de Nostra Senyora de la Salut, de Maria de la Salut; de Santa Maria de Sineu, de Sineu; de Nostra Senyora de Loreto, de Lloret de Vistalegre; de l’Assumpció de Maria, de Can Picafort; i de Verge Maria Reina de la Pau, de Son Serra de Marina.
- P. Antoni Cañellas Borràs, CO, párroco de la parroquia de La Immaculada Concepció, de Son Sardina que se une a la comunidad de pastoral que integran las parroquias de Sant Pere, de Esporles; de Sant Joan Baptista, de Estellencs; de La Nativitat de Maria, de Banyalbufar; i de la Immaculada Concepció, de Establiments.
- Mn. Albert Jose Marchán, vicario parroquial de las parroquias de La Immaculada Concepció, de Son Sardina; de Sant Pere, de Esporles; de Sant Joan Baptista, de Estellencs; de La Nativitat de Maria, de Banyalbufar; i de la Immaculada Concepció, d eEstabliments.
- Mn. Miquel Nadal Rosselló, diácono al servicio de las parroquias de La Immaculada Concepció, de Son Sardina, siguiende al servicio de las parroquias de Sant Pere, de Esporles; de Sant Joan Baptista, d eEstellencs; de La Nativitat de Maria, de Banyalbufar; i de la Immaculada Concepció, de Establiments.
- Mn. Juan Gralla Coll, diácono al servicio de las parroquia de La Immaculada Concepció, de Son Sardina, siguiendo al servicio de las parroquias de las parroquias de Sant Pere, de Esporles; de Sant Joan Baptista, de Estellencs; de La Nativitat de Maria, de Banyalbufar; i de la Immaculada Concepció, de Establiments.
- Fray Clovis Bettinelli, OFM, vicario de las parroquias de Sant Joan Baptista, de Muro; de Sant Antoni Abat, de sa Pobla; de Sant Miquel, de Campanet; i de Sant Pere, de Búger.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal
- Del calor extremo a lluvias y tormentas: la Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- Cierra la inmobiliaria de lujo Neptunus International en Mallorca: qué hay detrás de su adiós
- El alquiler ilegal es más sencillo
- Un estudio de la UIB señala que las Baleares se parecen más a otras islas europeas que entre sí mismas
Antonio Garí Ferrer, fabricante de materiales: «El dinero caído del cielo del turismo nos ha pervertido a todos»
Sedación consciente en Quirónsalud Dental
Ofrecido por