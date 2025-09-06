El obispo de Mallorca designa nuevos cargos en los pueblos: consulta aquí los nombramientos

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha firmado este viernes una serie de nuevas designaciones para distintos cargos curiales y pastorales en parroquias de Mallorca.

Los nombramientos aprobados por el prelado son los siguientes:

Cargos curiales

Sra. Catalina Albertí Victory, delegada diocesana de Misiones.

Mn. Eugeni Garcia Julià, consiliario de la Delegación de Misiones.

Mn. Juan Bausá Puigserver, consiliario del Secretariado de pastoral universitaria.

Otros cargos pastorales