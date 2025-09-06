Més per Mallorca propone declarar 2026 'Año Jaume I' para conmemorar los 750 años de su muerte

El grupo de Més per Mallorca defenderá en el próximo pleno del Consell una propuesta para que la institución declare 2026 'Any Jaume I', coincidiendo con el 750 aniversario del rey conocido como 'el Conqueridor'

La iniciativa plantea una conmemoración institucional de gran alcance que no sólo reconozca la importancia histórica del monarca, sino que sirva también para reforzar la identidad colectiva y difundir su legado cultural y político, ha explicado Més per Mallorca sobre la moción que defenderá el jueves.

La portavoz de Mes en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha recordado que "sin Jaume I no se puede entender la historia ni la realidad actual de Mallorca", por lo que considera que el Consell debe asumir el liderazgo en un homenaje que conecte la ciudadanía con las raíces y que proyecte la identidad de la isla hacia el futuro.

En opinión de Perelló, la efemérides de 2026 es una oportunidad única para impulsar actividades culturales, educativas e institucionales que hagan valer la historia y la cultura de Mallorca desde una mirada compartida y abierta.

La moción propone la creación de una comisión conmemorativa con la participación de historiadores, entidades culturales, municipios, Universidad y otras instituciones relevantes para coordinar todas las iniciativas.

Igualmente, insta al Govern balear y al Gobierno español a implicarse en la conmemoración, aportando apoyo institucional, logístico y económico.

La propuesta incluye el hermanamiento de Mallorca con la ciudad valenciana de Alzira, donde Jaume I murió el 27 de julio de 1276. Se trata de un gesto que, según Més, contribuirá a fortalecer las relaciones históricas y culturales entre territorios unidos por la memoria del monarca.

"El hermanamiento con Alzira simboliza la voluntad de tejer vínculos históricos y culturales entre pueblos y es una forma de entender la historia no como un hecho estático, sino como un patrimonio vivo que nos une y fortalece las relaciones entre territorios hermanos", ha afirmado el portavoz adjunto de Més, Joan Llodrà.

Con esta moción, Més per Mallorca reclama que el Consell ejerza su papel de institución insular de referencia y lidere una conmemoración que no se quede en un recuerdo anecdótico, "sino que sirva para fortalecer la identidad colectiva de Mallorca, proyectar su historia y reivindicar el papel de la isla dentro de un marco cultural y político compartido".