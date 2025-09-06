Las claves del recurso del Govern contra el reparto de menores no acompañados

El Govern balear tiene abierto un nuevo frente judicial contra el Ejecutivo central al recurrir ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, que regula el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas en situaciones de contingencia migratoria. El recurso, ya admitido a trámite, se suma al que la comunidad presentó en marzo ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la Ley de Extranjería.

La principal línea de defensa del Govern se basa en la saturación de su sistema de tutela. Baleares atiende actualmente a 682 menores migrantes, pese a que solo dispone de 72 plazas autorizadas y de una capacidad oficial de 406 plazas fijada por el Gobierno central en agosto. El Ejecutivo autonómico sostiene que esta desproporción evidencia que las islas no pueden recibir a más menores sin poner en riesgo la atención básica.

Desde el Govern explican que tanto el recurso como la petición de que se declare la contingencia migratoria se enmarca en "un contexto de presión sin precedentes" porque sólo en los primeros ocho meses del año han llegado a las costas baleares 4.895 personas en situación irregular, de las cuales más de 350 son menores no acompañados que han pasado a ser tutelados por los consejos insulares.

Según datos oficiales, en Baleares ya se tutelan 694 menores migrados no acompañados, cuando el Real Decreto 743/2025 establece una capacidad ordinaria de 406 plazas. Esto implica que 2 de cada 3 menores bajo tutela en el archipiélago son jóvenes migrados y que el sistema sufre una sobre empleo superior al 1.000 por ciento.

En total, el Govern trata de impugnar tres decretos: en marzo recurrió ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025, que habilita el reparto forzoso; en agosto interpuso recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, que regula ese reparto, ya admitido a trámite, y ahora prepara un nuevo recurso contra el Real Decreto 743/2025, que fija la capacidad ordinaria de acogida por comunidad.

Autonomía y solidaridad

El recurso también denuncia que el decreto estatal vulnera principios constitucionales como la autonomía financiera y la solidaridad entre comunidades, al imponer criterios que Baleares califica de “arbitrarios” y sin tener en cuenta su situación particular. En este sentido, el Govern insiste en que este recurso busca "defender la capacidad de decisión y la viabilidad del sistema de protección insular".

Más allá del plano jurídico, el Govern persigue un objetivo político claro: impedir que se trasladen más menores a las islas mientras los recursos actuales se encuentran desbordados. La presidenta, Marga Prohens, reclama ue se declare la contingencia migratoria en Baleares, no para repartir responsabilidades, sino porque, asegura, "ya no existen condiciones de dignidad para atender a los menores".

El caso ha abierto un nuevo pulso entre Baleares y el Gobierno central. Mientras el Ministerio de Infancia defiende que el reparto es necesario para aliviar la presión en Canarias, Ceuta y Melilla, el Govern balear insiste en que ya se encuentra en una situación límite y exige apoyo real antes de nuevas derivaciones. El Supremo será ahora quien decida si el decreto se ajusta a la legalidad o si, como reclama Baleares, debe ser anulado total o parcialmente.

Posición del Gobierno

Desde la Delegación del Gobierno en Baleares apuntan que el archipiélago no cumple los requisitos legales para declarar la contingencia migratoria, que exige triplicar la capacidad oficial de acogida. Con 406 plazas reconocidas y 694 menores atendidos, el Ejecutivo central argumenta que Baleares aún no ha alcanzado ese umbral.

Además, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, defiende las medidas ya adoptadas en el archipiélago, como la inyección de 6,7 millones de euros en atención humanitaria, la habilitación de hoteles para alojamientos de urgencia y mejoras en Salvamento Marítimo