Antonio Garí Ferrer, fabricante de materiales: «El dinero caído del cielo del turismo nos ha pervertido a todos»

Antonio Garí Ferrer (Porreres, 1970) es ingeniero técnico Industrial y segunda generación al frente de la fábrica de poliestireno expandido Poraxa. Presidió la patronal CONSTRUIM de su sector y será vicepresidente del cluster en creación.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Los constructores también lloran?».

Por supuesto, porque tenemos un territorio reducido y llega un momento en que no podemos construir más. El problema es que se ha innovado poco.

¿No carga Mallorca ya con demasiado cemento?

Sí. Si fuera por mí, prohibiría construir en rústico. Solo soy un fabricante pero, vamos, lo tengo clarísimo.

¿La industria paga mejor que el turismo?

Sí, y no lo digo yo sino los datos oficiales. La industria paga mejor que el turismo, es el segundo sector con sueldos más altos después del sanitario, y además lo hace durante doce meses al año.

Porque ustedes también denuncian que el Estado paga a los fijos discontinuos.

Exacto, y lo hacemos porque creemos que se nos menosprecia. A otros sectores se les sufraga la promoción en ferias, y a los fijos discontinuos los tenemos que pagar entre todos.

La estacionalidad centra su crítica a la hostelería, la industria sin chimeneas.

La industria da trabajo todo el año, tiene un elevado valor añadido y se centra en la innovación. En cuanto a las chimeneas, una fábrica se podría montar hoy en el centro de la ciudad sin contaminar.

Entonces, ¿por qué todos los empresarios se hicieron hoteleros?

Tuvimos una industria importante, analizada por Carles Manera, hasta que fue destruida por la Guerra Civil. El dinero literalmente caído del cielo del turismo era fácil y rápido, sin necesidad de inventar ni arriesgarse, y nos ha pervertido a todos. En cambio, en la industria hay que sembrar para recoger, igual que en la agricultura.

¿Qué parte se llevan ustedes del millón de euros que cuesta un piso?

El material resulta al final lo más barato, como máximo un 25 por ciento del precio total.

Nadie defiende a la industria.

Somos el gran olvidado. Ocurre en toda Europa, pero la gente abre hoy los ojos para renunciar al thatcherismo, que desplazó la fabricación al tercer mundo. Ahora descubrimos que sin fábricas no podemos innovar.

En Mallorca ya no servimos ni para fabricar zapatos, ¿se podría recuperar el calzado?

Se necesitaría centrarse en un producto de elevado valor añadido y sostenible. Si nos decantamos por el low cost, no haremos nada. La isla de Taiwan exporta chips que valen más que el barco que los transporta. Sin ir tan lejos, en España hay 52 centros tecnológicos, adonde los industriales llevamos nuestros problemas. En Balears no existe ni uno, somos colistas en innovación en toda Europa.

¿Cuál es su teoría de los «contenedores vacíos», que dificultan la exportación?

Se trata de una anomalía sin pies ni cabeza. Los contenedores llegan a Balears llenos en un 99 por ciento, y salen vacíos en un setenta por ciento, según las cifras de la Autoridad Portuaria. Lo lógico sería que hicieran el recorrido de vuelta a mitad de precio. Así sucede en Asia y el sur de Europa, donde los retornos son más baratos a diferencia de lo que ocurre aquí. Sospechamos que hay algo raro.

Y se disponen ustedes a denunciar colectivamente esta situación.

Vamos a plantear ante el ICEX del comercio exterior que no exportamos por una anomalía en el transporte.

¿Qué es su Poraxa en tres líneas?

Un fabricante de poliestireno expandido o porexpán. Se utiliza en construcción o interiorismo, el forrado con este material mejora la eficiencia energética y el aislamiento.

¿Cuál es el material de moda?

No hay respuesta concreta, pero se busca sostenibilidad y una huella de carbono cero. Es feo decirlo, pero el porexpán es un 98 por ciento de aire y un dos de poliestireno. Empleamos pocos recursos naturales y se recicla infinitamente.

¿Qué pasó con las construcciones modulares?

Es la variante que tiene más futuro, pero en Balears se concentra su uso en la construcción de chalecitos que no son urgentes, porque aquí necesitamos bloques de viviendas.

Ni un ladrillo más, solo rehabilitación.

Apuntamos al futuro de la rehabilitación en Mallorca, porque se está convirtiendo en una gran metrópolis, es lamentable cómo están dejando la isla. Me dan envidia Navarra o el País Vasco, que han mantenido la industria innovadora y nos superan en riqueza.

¿En qué parte de esa Mallorca Distrito Federal vive usted?

Desde la covid, en Porreres. Es donde se está mejor.

Tiene usted mañas de político.

Alguna vez me lo han dicho, pero no me quiero meter en política. Prefiero ayudarlos a todos.