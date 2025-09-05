Los propietarios del suelo urbanizable activan los proyectos para pisos tasados

Las últimas medidas impulsadas por el Govern y aprobadas este verano en el Parlament, para facilitar la edificación de nuevas viviendas a precio limitado agilizando el desarrollo de los suelos urbanizables y abriendo la posibilidad de activar las áreas de transición (todavía calificadas como rústico), están generando ya los primeros movimientos empresariales, según destaca el presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Balears (Proinba), Oscar Carreras. Este dirigente empresarial asegura que los propietarios de tres de estos urbanizables de Palma, como son Cas Pastors, Son Bordoy y Son Puigdorfila están trabajando ya en los proyectos que van a presentar al Ayuntamiento, y señala que también hay actividad en relación a las áreas de transición de Calvià y Llucmajor, aunque de mucho menos calado, y especialmente en las de Ibiza.

Además, da como seguro que en otros urbanizables se está trabajando ya en los proyectos aunque con mayor discreción, y pone de relieve que el desarrollo de estos terrenos permitirá la edificación de «miles» de nuevas residencias, una mayoría de ellas de precio limitado y de protección oficial, aunque apunta también que será necesario que pase al menos año y medio para que se puedan «empezar a ver máquinas» en esos terrenos.

Oscar Carreras subraya que en los municipios de las islas ya se están concediendo licencias para la edificación de viviendas a precio limitado de la mano de los primeros decretos aprobados por el Ejecutivo autonómico (Palma es un ejemplo de ello), pero admite que por ahora el volumen de residencias que se autorizan se cuenta por «decenas», y que será con el desarrollo de los urbanizables cuando se puedan hablar de «cientos» o por «miles», aunque para eso apunta el plazo de varios años.

Temores del sector

Ahí radica precisamente uno de los grandes «temores» de las empresas promotoras que pretenden edificar en las citadas zonas, y es que dentro de dos años se produzca un cambio en el color político del Govern.

Oscar Carreras afirma que, a la vista de las experiencias anteriores, el miedo es que un nuevo Ejecutivo de izquierdas decida aplicar primero una moratoria, paralizando cualquier actuación en esta materia, y luego modifique la norma para hacer que estos proyectos resulten inviables.

Es por ello que insiste en la necesidad de conseguir un ‘Pacto de Estado’ balear en materia de vivienda, que venga respaldado por las principales fuerzas políticas de las islas, de forma que cualquier iniciativa tenga el apoyo garantizado a largo plazo.

Oscar Carreras, presidente de Proinba / G. Bosch

En este sentido recuerda que lo que se pone en juego cuando se pone en marcha una promoción privada de viviendas es el dinero de los empresarios, y niega que las medidas del Govern vayan a suponer un «pelotazo» para ninguno de ellos. Sobre este punto, recuerda que para beneficiarse de la agilización en las tramitaciones que conlleva las medidas aprobadas por el Ejecutivo autonómico, más de la mitad de los pisos que se levanten deben de ser de precio tasado y protegidos, destinados a personas que lleven más de cinco años residiendo en las islas.

Por lo que respecta a las áreas de transición de Palma, se declara convencido de que no se impulsará su desarrollo mientras queden urbanizables en el municipio, aunque reconoce también que algunos de estos últimos no saldrán adelante al estar en manos de una multitud de pequeños propietarios.

Mejorar el transporte

Por otro lado, y visto que en algunas zonas se va ha impulsar el desarrollo de miles de nuevas viviendas, la asociación balear de promotores se ha puesto ya en contacto con el Govern y con el Consell de Mallorca para reclamar que en aquellos suelos urbanizables con mayor capacidad para edificar esas residencias se mejoren los accesos y se potencie el transporte público.

En concreto, la coincidencia de tres de los mayores urbanizables de Palma en una misma zona, como son los de Cas Pastors, Can Fontet y Son Ximelis, en los que se podrían levantar 6.000 pisos, ha llevado a esta organización empresarial a reclamar que el metro llegue hasta estos emplazamientos para facilitar que se deje de lado el uso del vehículo privado y no provocar problemas en el tráfico de las inmediaciones.

En opinión de Oscar Carreras, hay tiempo suficiente para que esas mejoras en el transporte público y en la red de carreteras se produzcan de forma paralela al desarrollo de esos urbanizables, al existir un margen de varios años.

En cualquier caso, insiste en que todo lo que se ponga en marcha puede ser insuficiente si se mantiene el constante aumento de la población balear, y aunque defiende que la economía de las islas se debe de seguir sustentando en el turismo, apunta que su modelo debe de ser revisado.