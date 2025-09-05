Los promotores baleares piden a Madrid y Govern que ayuden a pagar la entrada de la vivienda a precio limitado
La patronal del sector reclama que al menos el 10% del valor de un inmueble sea cubierto por ambas administraciones
Una de las principales preocupaciones de los promotores inmobiliarios de Balears a la hora de impulsar las viviendas a precio limitado, dirigidas a personas que lleven al menos cinco años residiendo en Balears, es que una buena parte de estos últimos tengan problemas para abonar la entrada, que supone un 20% del valor del inmueble. El presidente de la patronal que representa a este sector (Proinba), Oscar Carreras, recuerda que este desembolso inicial puede moverse entre 30.000 y 50.000 euros y que son muchos los que viven en las islas y que no disponen de esa cantidad, especialmente en el caso de los jóvenes. Por ello, esta organización ha trasladado ya a los Gobiernos central y balear la necesidad de que ayuden a financiar este pago inicial.
En concreto, al Estado se le ha reclamado que incluya esta ayuda en el Plan Nacional de la Vivienda, y al Ejecutivo autonómico que cree una línea de subvenciones en esta materia.
Reparto del esfuerzo
La idea de los promotores es que al menos un 10% del valor de las viviendas a precio limitado sea cubierto por las Administraciones públicas. Dado que los pisos se suelen comprar sobre plano, el otro 10% debería ser cubierto por el comprador con el esfuerzo de su ahorro, dado que pasan varios años hasta que el edificio queda construido y se entregan las llaves del inmueble.
Carreras insiste en que este tipo de ayudas se estuvieron concediendo durante décadas en España, y desaparecieron con el Gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis económica generada tras la burbuja inmobiliaria, sin que posteriormente se hayan recuperado. En el contexto actual de dificultad de acceso a la vivienda, considera que es el momento de volver a activar una medida de estas características.
Compensación
El presidente de los promotores recuerda que, pese a la oposición de su sector que proponía fijar un plazo determinado, las viviendas de precio limitado van a tener esta categoría de forma permanente, lo que significa que su precio en una venta posterior va a estar fijado por la Administración autonómica pese a que se trata de inmuebles levantados por la iniciativa privada.
Por ello, reclama como compensación una ayuda «que es para el comprador y no para el promotor».
Suscríbete para seguir leyendo
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- El alquiler ilegal es más sencillo
- La nueva Unió Mallorquina se presenta en Palma para 'trabajar con honestidad' por la ciudadanía mallorquina
- El Gobierno tumba la mitad de las solicitudes de Baleares para inscribirse en el registro obligatorio de pisos turísticos
- Eclipse y Luna de Sangre este domingo: las claves para verlos desde Mallorca
- Los mercados de Palma instalarán baños de pago para limitar el acceso a turistas e indigentes: 'No podemos ser los aseos públicos de la ciudad