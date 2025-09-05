Los promotores baleares piden a Madrid y Govern que ayuden a pagar la entrada de la vivienda a precio limitado

Una de las principales preocupaciones de los promotores inmobiliarios de Balears a la hora de impulsar las viviendas a precio limitado, dirigidas a personas que lleven al menos cinco años residiendo en Balears, es que una buena parte de estos últimos tengan problemas para abonar la entrada, que supone un 20% del valor del inmueble. El presidente de la patronal que representa a este sector (Proinba), Oscar Carreras, recuerda que este desembolso inicial puede moverse entre 30.000 y 50.000 euros y que son muchos los que viven en las islas y que no disponen de esa cantidad, especialmente en el caso de los jóvenes. Por ello, esta organización ha trasladado ya a los Gobiernos central y balear la necesidad de que ayuden a financiar este pago inicial.

En concreto, al Estado se le ha reclamado que incluya esta ayuda en el Plan Nacional de la Vivienda, y al Ejecutivo autonómico que cree una línea de subvenciones en esta materia.

Reparto del esfuerzo

La idea de los promotores es que al menos un 10% del valor de las viviendas a precio limitado sea cubierto por las Administraciones públicas. Dado que los pisos se suelen comprar sobre plano, el otro 10% debería ser cubierto por el comprador con el esfuerzo de su ahorro, dado que pasan varios años hasta que el edificio queda construido y se entregan las llaves del inmueble.

Oscar Carreras, presidente de Proinba / M. Mielniezuk

Carreras insiste en que este tipo de ayudas se estuvieron concediendo durante décadas en España, y desaparecieron con el Gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis económica generada tras la burbuja inmobiliaria, sin que posteriormente se hayan recuperado. En el contexto actual de dificultad de acceso a la vivienda, considera que es el momento de volver a activar una medida de estas características.

Compensación

El presidente de los promotores recuerda que, pese a la oposición de su sector que proponía fijar un plazo determinado, las viviendas de precio limitado van a tener esta categoría de forma permanente, lo que significa que su precio en una venta posterior va a estar fijado por la Administración autonómica pese a que se trata de inmuebles levantados por la iniciativa privada.

Por ello, reclama como compensación una ayuda «que es para el comprador y no para el promotor».