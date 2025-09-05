El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de Baleares contra el reparto de menores migrantes

El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso presentado por el Govern de Marga Prohens en Baleares contra el reparto de menores migrantes. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quien asegura que "el objetivo es tumbar el decreto" del Gobierno Central al ser "profundamente perjudicial para los ciudadanos" de las islas.

"Las razones que motivan este recurso es tumbar el decreto, así de sencillo, porque es profundamente perjudicial para los ciudadanos de Baleares. Utilizaremos todas las vías legales para defender los intereses de los ciudadanos", argumenta Costa.

En este sentido, el portavoz del Govern señala que "hoy se ha admitido a trámite el recurso", pero esto no significa que "se haya dado la razón" al planteamiento del Ejecutivo. "A partir de aquí se seguirá la vía judicial correspondiente. Utilizaremos todas las vías legales para defender los intereses de Baleares, no dejaremos ni una", recalca Costa.

El Govern también pide la contingencia migratoria

Cabe recordar que Prohens ya anunció el lunes que el Govern también ha solicitado activar la contingencia migratoria en las islas, alegando que la comunidad no puede acoger más menores migrantes no acompañados en condiciones de dignidad y pidiendo "que se actúe en origen" y contra las mafias.

"No por el reparto de menores; porque estoy frontalmente en contra de que la política de migración del Gobierno se resuma en repartir menores", ha subrayado Prohens en una entrevista en IB3 Ràdio sobre la razón por la que el Govern reclamará la contingencia migratoria, y ha cuestionado "qué pasará cuando las demás comunidades tengan la misma situación de saturación que tiene ahora Baleares".

Según el Gobierno, Baleares no cumple los criterios fijados de ocupación del triple de su capacidad ordinaria, que en Baleares estableció en 406 menores.