El tiempo del domingo en Mallorca: ¿Podrán verse el eclipse y la Luna de Sangre?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un fin de semana en Mallorca de buen tiempo, con una combinación de cielos parcialmente nublados y temperaturas en ascenso.

Muchos están pendientes de la previsión meteorológica especialmente porque el domingo se producirá un eclipse lunar total, con una Luna de Sangre, que será visible desde Baleares.

¿Habrá condiciones meteorológicas favorables?

La previsión para la noche del domingo 7 de septiembre en Mallorca muestra cielos con nubes intermitentes y bruma, especialmente hacia la madrugada.

Se prevé una alternancia entre nubes y claros, sin cielo limpio firme. Esto implica que la visibilidad del eclipse podría verse dificultada en varios momentos, especialmente justo en la salida de la Luna.

El eclipse lunar se produce cuando la Tierra tapa total o parcialmente la Luna / Agencias

¿A qué hora será visible el eclipse y cómo se verá desde Mallorca?

El eclipse lunar total , conocido como Luna de Sangre, comenzará su fase total alrededor de las 19:31 hora peninsular española , alcanzará el máximo de enrojecimiento aproximadamente a las 20:11 , y concluirá la totalidad a las 20:53 . El fenómeno completo —incluyendo las fases parcial y penumbral— se prolongará hasta bien entrada la noche. La fase total durará en torno a 83 minutos , una de las más extensas de la década.

En Mallorca, como en el resto de las Islas Baleares, la Luna saldrá ya eclipsada, permitiendo observar la parte final de la fase total, incluyendo el famoso tono rojizo, siempre que el horizonte esté despejado.

¿Se podrá ver la Luna de Sangre?

La respuesta es sí, existe una oportunidad real, aunque condicionada por la nubosidad. En Mallorca, la Luna saldrá eclipsada y podrá apreciarse su color rojizo, pero dependerá del grado de nubosidad al este.