El STEI celebra la sentencia del TSJB que "valida el papel vehicular del catalán en la enseñanza"
El sindicato insiste en la retirada del Plan piloto de libre elección de lengua y hace un llamamiento a "detener el discurso de (auto)odio hacia la lengua propia"
El sindicato STEI ha celebrado este viernes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que desestima que el 25% de las clases se impartan en castellano, y ha considerado que ésta "valida el papel vehicular del catalán en la enseñanza".
En un comunicado, el sindicato ha recordado que era una de las partes codemandadas en el procedimiento judicial. En su escrito, STEI se había opuesto a la demanda del 25% y había solicitado su desestimación, además de considerar que PLIS Educación, quien interpuso la demanda, no tenía legitimidad para presentar el recurso.
Así, consideran que la sentencia representa "un rechazo frontal" a la pretensión de imponer el 25% de castellano en las aulas y a un "enésimo intento de atacar la presencia y vehicularidad del catalán en la escuela".
Por todo ello, el STEI valora de manera muy positiva la sentencia, "que constituye un eslabón más en la cadena de defensa de la lengua propia". Tanto la elección mayoritaria de las familias por la lengua catalana en la primera enseñanza en educación infantil como el rechazo al Plan piloto segregador son, dicen, una muestra de la oposición de la comunidad educativa de las Islas a estas medidas.
Así pues, reclaman de nuevo la retirada del Plan piloto y hacen un llamamiento a "detener el discurso de (auto)odio hacia la lengua propia". Según su opinión, el fallo judicial representa "una nueva lección de dignidad para aquellos grupúsculos y partidos políticos que, bajo la apariencia de un mítico bilingüismo cordial, buscan la confrontación y la minoración de la lengua catalana y la cultura de las Islas".
