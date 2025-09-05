El rector de la UIB celebra que el TSJIB rechace imponer el 25% de clases en castellano: 'La lengua nunca fue un problema en esta tierra'
Jaume Carot se ha pronunciado ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que rechaza imponer en todos los centros educativos de las islas la obligación de impartir al menos un 25% de las horas lectivas en castellano.
El rector de la UIB, Jaume Carot, ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) que rechaza la petición de la asociación PLIS Educación, por favor para que se impusiera en todos los centros educativos de las Balears la obligación de impartir al menos un 25% de las horas lectivas en castellano.
"La lengua catalana nunca fue un problema en esta tierra", ha asegurado Carot en declaraciones a los medios con motivo de la apertura del acto académico de la universidad.
El rector ha aclarado que él "no es un político" y que mantiene un "total respeto por las decisiones judiciales". Aun así, se ha mostrado feliz ante la sentencia. "Nunca he entendido porque se quiere crear un problema con la lengua", ha sentenciado Carot.
El fallo del TSJIB se produce después de que en 2024 el mismo tribunal ya hubiera avalado el modelo en un caso individual planteado por un padre que solicitaba más horas de castellano para su hijo. Ahora, por primera vez, la Sala se pronuncia sobre el fondo del modelo lingüístico en su conjunto, confirmando su legalidad y cerrando la puerta a la aplicación automática del 25% en castellano en las aulas de Baleares.
PLIS había basado su demanda en la doctrina del Tribunal Constitucional y en las resoluciones dictadas en Cataluña, que establecían ese porcentaje mínimo de castellano en la enseñanza. Sin embargo, los magistrados del TSJIB consideran que la petición formulada por la asociación carece de legitimación suficiente y que el modelo lingüístico de Baleares es distinto al catalán y cuenta con cobertura legal propia.
