El rector reclama al Govern un acuerdo plurianual de financiación para dar estabilidad a la UIB: «El gasto en la universidad pública es una inversión»

Nada de reproches, muchas alabanzas y un leve reclamo, así se puede resumir el discurso del rector de la UIB, Jaume Carot, en la inauguración del curso académico de la Universitat de les Illes Balears. Carot ha pedido al Govern Balear la elaboración de un nuevo contrato-programa de financiación que dé estabilidad económica a la institución y le permita centrar sus esfuerzos en su misión fundamental: generar y transferir conocimiento.

“El gasto en la universidad pública no es una subvención, es una inversión” ha afirmado Carot durante su intervención.

El rector ha hecho un llamamiento a mantener y reforzar la relación de colaboración entre la UIB y el Ejecutivo autonómico, basada, ha dicho, en el diálogo sincero, cordial y fluido, así como en la lealtad institucional.

Carot ha agradecido expresamente el respaldo tangible recibido por parte del Govern, citando medidas como la financiación de dos nuevas titulaciones, la exención de tasas de matrícula para estudiantes de familias desfavorecidas, la puesta en marcha de una nueva residencia universitaria y la aportación de tres millones de euros para completar el proyecto de autoconsumo energético de la UIB, obtenido por vía competitiva.

Negacionismo científico

Carot ha iniciado su discurso citando a Mark Twain: "Viajar es fatal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de miras”, y ha bromeado cuestionado si los más de nueve millones de turistas que visitan las islas cada año han contribuido realmente a superar esos prejuicios: “No perdemos la esperanza”.

Carot ha advertido sobre los peligros que enfrenta la sociedad actual y ha puesto el punto de mira en el negacionismo, el actual descrédito de la ciencia y la ignorancia interesada de la historia: “Ya me dijeron que esto pasó en los años 30 del siglo pasado. No sé si los motivos son comparables, pero algunas similitudes inquietantes hay. Y todos sabemos lo que pasó después”.

El rector ha reivindicado el papel de la universidad como espacio de conocimiento, progreso y cohesión social: “La Universitat conrea el conocimiento: lo produce, lo transmite y lo transfiere. Somos un ecosistema que ejecuta las funciones de docencia, investigación y transferencia, con el propósito de ser motor de progreso en las Illes Balears, generador de riqueza tanto medible como intangible”. Asimismo, Carot también ha defendido que muchas de las ideas y descubrimientos que han transformado el mundo y mejorado la calidad de vida de las personas han salido precisamente de las universidades.

Para afrontar los grandes retos del presente, ha defendido que las soluciones deben partir del conocimiento, aunque ha subrayado que este por sí solo no basta: “Se necesita voluntad política”. En ese sentido, ha insistido en la necesidad de estabilidad financiera y ha reiterado su voluntad de seguir construyendo una universidad “arraigada al territorio, conectada al mundo, con capacidad de ser un referente cultural, comprometida con la preservación del catalán y la cultura propia de las Balears, y con una visión internacional y global”.