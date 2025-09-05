Los precios de la vivienda balear alcanzan máximos históricos pero comienzan a moderar su alza en el alquiler

Los precios de la vivienda en Balears, tanto en venta como en alquiler, se encuentran en máximos históricos, pero mientras que en el primer caso la previsión es que el valor de estos inmuebles siga presentando notables incrementos, en el segundo aparece una tendencia a la moderación, previsiblemente fruto de que comienzan a tocar techo y quedar fuera del alcance una de una buena parte de los residentes, según se señala en el primer Informe Apibaleares trimestral del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas, que preside José Miguel Artieda, y que ha sido elaborado por Luis Alberto Fabra, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y director de la cátedra de Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza.

En relación con estos precios durante el segundo trimestre del año, la media en las compraventas es de 3.797 euros por metro cuadrado, lo que supone un crecimiento del 10,5% en el último año, frente a un alza en los salarios que en las islas se cifra en un 5,1%, un aspecto especialmente destacado por Fabra. En el caso de Palma, ese importe se sitúa en los 4.907 euros y la subida interanual alcanza el 11,8%. En Calvià se llega a los 5.289 euros.

Eso supone que el precio por vivienda en las islas se ha situado en torno a los 422.000 euros. Hay que tener en cuenta que las islas son la tercera autonomía con un mayor peso de las operaciones de residencias que superan los 80 metros cuadrados de superficie, y la media alcanzada es de 107 metros.

José Miguel Artieda y Luis Alberto Fabra / G. Bosch

En este apartado, en el informe se aprecia no solo esa fuerte tendencia al alza, sino además que es cada vez más acentuada, un aspecto que explica el efecto 'expulsión' que genera, dejando fuera de la opción de adquirir una vivienda a un número creciente de familias de las islas.

Además, si se analiza la oferta en los portales inmobiliarios, el importe medio que reclaman los propietarios se acerca a los 5.000 euros el metro cuadrado, lo que refleja que las expectativas de conseguir un beneficio cada vez mayor en la venta se mantienen debido a la escasez de oferta existente en el mercado.

Si se tiene en cuenta el tipo de inmueble, en el de nueva construcción se ha encarecido un 4,2% durante el último año, y es la de segunda mano la que registra la evolución alcista más notable, con un 12,1%.

Mercado del alquiler

En el caso del alquiler, el valor medio se situó a finales de junio en 20,2 euros por metro cuadrado en el archipiélago, en este caso con un crecimiento interanual del 1,6%, una tasa que se ha ido moderando mes a mes, lo que lleva a Luis Alberto Fabra a apuntar que aquí se perfila una evolución menos alcista que la que se da en las compraventas, probablemente porque se está alcanzando el techo respecto a lo que los inquilinos pueden asumir.

En Palma, ese valor medio en el alquiler es de 18,3 euros por metro cuadrado, aunque aquí el crecimiento interanual ha sido del 9,6% al cierre de junio.

También se señaló la tendencia a la baja que aparece en la oferta del alquiler turístico, aunque se destaca que se trata de una tendencia que aparece en el conjunto del país. En Pollença aparece un recorte del 0,4% y en Alcúdia del 4,1%, por citar algunos casos de Mallorca.

Un aspecto clave en todo lo expuesto es la escasez de viviendas en oferta, lo que ayuda a que los precios se vean impulsados al alza.

Un aspecto apuntado como clave en las islas es la escasez de oferta de viviendas / G. Bosch

Operaciones de compraventa

Pese a ello, el número de operaciones de compraventa de vivienda están teniendo una evolución positiva, ayudada por la bajada de los tipos de interés, con un total de 3.554 a lo largo del segundo trimestre del año. Aunque esta cifra supone un descenso del 8,8% respecto al primer trimestre, el dato más relevante según Fabra es que se da un alza del 3,6% si la comparación se hace en relación con el mismo periodo del pasado año.

Aquí hay que destacar el peso de la demanda extranjera, que ha protagonizado el 28,4% de las citadas operaciones registradas durante el segundo trimestre, y que alcanza el 30,9% si el periodo que se tiene en cuenta es el de los últimos doce meses.

Por lo que respecta a las hipotecas concedidas en las islas, el endeudamiento por metro cuadrado se ha situado en el archipiélago en los 2.576 euros, el máximo de la serie histórica-

Ante estos datos, José Miguel Artieda no ha ocultado que se ha llegado a precios que resultan inasumibles para buena parte de los residentes, ante una combinación de oferta escasa, atractivo de Balears y bonanza económica, con precios de compra medios de 400.000 euros y de alquiler de 1.400 mensuales, algo que ha llegado a calificar de "drama".