El precio de la vivienda se dispara en Baleares casi un 12% en el segundo trimestre de 2025

El precio de la vivienda libre se ha disparado un 11,7% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, un punto menos que la cifra registrada a nivel nacional, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Según los datos de Estadística, el encarecimiento de la vivienda nueva es del 16,1% en las Islas, mientras que el de la vivienda usada es del 11,2%. En lo que va de año, el precio de la vivienda se ha disparado en el archipiélago un 7,2%.

En todo el país, con la subida del 12,7% del segundo trimestre, superior en medio punto a la experimentada en los tres primeros meses del año, el precio de la vivienda libre acumula 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 12,1% interanual en el segundo trimestre, una décima menos que en el trimestre anterior, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 12,8%, tasa medio punto superior a la del trimestre previo y la más elevada en 18 años, concretamente desde el primer trimestre de 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Murcia, con un alza del 14,6%; Aragón y La Rioja (+13,7%); Castilla y León y Andalucía (+13,6%), y Asturias, que elevó sus precios un 13,5% en relación al segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cantabria (+10,8%), Castilla-La Mancha (+11,3%); Canarias y Cataluña (+11,6%), y Baleares (+11,7%).

El precio de la vivienda sube un 4% trimestral, su mayor alza en 10 años

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el precio de la vivienda libre aumentó un 4%, medio punto superior a la del trimestre anterior y la más elevada desde el segundo trimestre de 2015, cuando repuntó un 4,2%.

Con la subida registrada entre abril y junio, el precio de la vivienda libre encadena seis trimestres consecutivos de alzas.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 2,6% trimestral, frente al incremento del 5,5% del trimestre anterior.

Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano aumentó un 4,2% en comparación con el primer trimestre del año, tasa un punto superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre de 2015, cuando el precio subió un 4,6% trimestral.