PLIS Educación apunta que plantea recurrir al Supremo el rechazo del TSJIB al 25% del castellano en las clases

La asociación PLIS Educación ha señalado que se plantea presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) de rechazar que el 25% del horario lectivo se imparta en castellano.

En ese sentido, la entidad considera que "no ha ejercido el derecho de petición" en su recurso, sino el de "solicitud de un derecho subjetivo", según ha explicado en un comunicado.

PLIS ha indicado que en su recurso solicitaba que los alumnos de Baleares recibieran enseñanza en castellano en al menos el 25% del horario lectivo y en al menos un área o materia troncal o de carácter análogo. De ese modo, han recalcado que "en ningún momento" la sentencia del TSJIB ha entrado en el fondo de si el modelo lingüístico balear y los proyectos lingüísticos de los centros educativos "se adecúan al ordenamiento jurídico o no".

"PLIS lamenta que la Obra Cultural Balear (OCB) haya tergiversado la sentencia, para hacer creer que el tribunal avala el modelo balear y los proyectos lingüísticos de los centros. No ha ocurrido nada de eso", han subrayado. Así, han explicado que el TSJIB inadmite el recurso de PLIS por dos "motivos procesales" pero "no de contenido".

En primer lugar, han indicado que el tribunal ha considerado que PLIS ha ejercido un "derecho de petición, no de solicitud de derecho subjetivo".

"El derecho de petición de cambio normativo solo tiene como consecuencia una respuesta de la administración, positiva o negativa, sin compromiso de modificación, no procediendo recurso ante el TSJIB. El tribunal, por tanto, ha inadmitido el recurso por no ser competente ante una petición de cambio normativo", han señalado.

Por otra parte, PLIS ha detallado que el tribunal ha considerado que en la demanda se incluyen tres proyectos lingüísticos que "no aparecían en la solicitud administrativa", por lo que se ha producido una "desviación procesal por ampliación", al añadir este motivo procesal al anterior.

En todo caso, la organización ha advertido que "seguirá batallando" para acabar con "el sistema de inmersión obligatoria impuesta de facto en los proyectos lingüísticos de casi todos los centros".