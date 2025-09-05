Mallorca tendrá 124 barracones en este nuevo curso escolar, solo cuatro menos que el año pasado

Los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Baleares contarán este nuevo curso con un total de 159 aulas modulares.

En Mallorca serán 124, en Ibiza 19, en Formentera nueve y en Menorca siete, según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades.

De las aulas modulares que ya estaban operativas el curso pasado en Mallorca se han eliminado las del CEIP Fornalutx, las del IES La Ribera y las del IES Damià Huget, aunque se han redistribuido a otros centros como el CEIP Mestre Guillem Galmés --donde se han precintado varias aulas por el mal estado de las infraestructuras--, el CEIPIESO Son Basca o el IES Puig de Sa Font.

El curso pasado, Mallorca inició el curso con 128 barracones y Baleares con 154.

Otras islas

En Ibiza, en cambio, se mantienen el mismo número de aulas modulares que había el curso pasado, aunque algunos han incrementado su número debido a la implantación de nuevos ciclos formativos.

Es el caso del CIFP Can Marinas, que ha incorporado estudios de formación profesional de jardinería, del IES Isidor Macabich, que ofrece por primera vez electromecánica de vehículos, o del IES Sa Colomina.

En Formentera se mantienen las aulas modulares del CEIP Pilar de la Mola y el CEIP Sant Ferran pierde algunas que se resdistribuirán al IES Marc Ferrer, donde se están ejecutando obras de ampliación.

En Menorca, por último, se mantienen las que ya había en el CEIP Mare de Déu del Toro y el CEIP Tramuntana, y se añaden nuevas en el IES Cap de Llvenat para la reunificación de los estudios de formación profesional de actividades físicas y deportivas.