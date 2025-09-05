Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera

La promotora Grup Amb Tu ha organizado para el próximo lunes día 8 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, una jornada de puertas abiertas para dar a conocer el primer edificio de pisos de precio limitado de Mallorca. Se trata de la primera promoción de viviendas de estas características en Baleares. Son diez pisos ubicados en la calle Avenida del Tren, número 63, en Manacor. En la convocatoria participarán no sólo la promotora, sino también autoridades del Govern y del Ayuntamiento de Manacor, además de los compradores de estos inmuebles.

Los ciudadanos que deseen conocer esta promoción con el fin de hacerse a la idea de cómo son este tipo de pisos también podrán acercarse hasta Manacor. Allí se realizará un recorrido por los pisos y se dará la oportunidad a quienes lo deseen de inscribirse en la lista de espera que tiene esta promotora e inmobiliaria para acceder a un piso de precio asequible. Es decir, se abrirá este día la lista de espera para poder sumar más personas interesadas. De momento, hay unas 9.100 personas esperando conseguir un piso de estas características. “Tendremos que llegar a hacer un sorteo entre las personas que cumplen los requisitos y están en la lista de espera de una promoción determinada”, explica Germán Rocha Bentancur de Grup Amb Tu. “La intención que tenemos es cerrar estas convocatorias para que la gente se apunte seis meses antes de las promociones y hacer un sorteo”, señala.

Asimismo, las oficinas de Grup Amb Tu se trasladarán a los bajos de este nuevo edificio, el primero de las islas en ofrecer pisos de precio limitado.

Edificios en desuso o abandonados

Las promociones que está llevando a cabo Rocha, el promotor más joven de Baleares, son a partir de edificios en desuso o abandonados. En total tiene identificados 227 edificios de estas características en todo el archipiélago.

Las obras de este primer edificio de pisos de precio limitado arrancaron en junio del año pasado. Este proyecto de diez viviendas se acoge al Decreto de Emergencia Habitacional del PP. Son una decena de viviendas de 62 metros cuadrados construidos que se han podido adquirir a partir de 119.000 euros.

El edificio en el que se han construido estos inmuebles era una antigua fábrica de cortinas que contaba con oficinas y almacenes. La promotora pidió un cambio de uso de la construcción. La promotora adquirió otros seis inmuebles en la misma calle.