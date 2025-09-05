Un interino denuncia su exclusión de las listas: "Prefieren contratar a profesores sin el catalán ni el máster que a docentes cualificados que han cometido un error burocrático"

“Tuve un error, no pido volver a las listas, solo que me permitan participar en los trámites urgentes”, es el reclamo de Miquel –nombre ficticio–. El docente ha sido 'castigado' por la Conselleria d’Educació con cuatro meses de exclusión de la bolsa de interinos por no completar a tiempo el trámite administrativo de adjudicación de plazas durante el verano.

Miquel denuncia que se le ha vetado incluso de los trámites urgentes, mientras que, “a centenares de personas se les permite ejercer sin el título de catalán ni el máster de profesorado”. Y añade con indignación: “Prefieren contratar a profesores sin el catalán ni el máster que a docentes cualificados que han cometido un error burocrático”.

La Conselleria d'Educació excluye durante meses a los profesores interinos que cometen un error en el trámite de adjudicación de plazas o que no completan un paso administrativo. En los casos de renuncia voluntaria a una plaza, la exclusión es de dos años.

Miquel considera que estas medidas son desproporcionadas: “Este modus operandi rompe la continuidad laboral del profesorado y, sobre todo, perjudica a los estudiantes, que se quedan sin docente en un contexto donde los recursos humanos son esenciales”.

El profesor defiende que se debe priorizar a los docentes reglados y formados: “De lo contrario, te arriesgas a tener profesores sin el conocimiento necesario para dar clase".

Miquel aclara que “no pide volver a la bolsa de interinos”, sino simplemente “poder estar disponible para los trámites urgentes”, donde podría cubrir ausencias inmediatas sin necesidad de estar en la lista general.

Explica que el error se debió a su inexperiencia: “Era la primera vez que hacía este trámite. Solo había trabajado el curso pasado y me pilló por desconocimiento”. Además, denuncia la falta de comunicación con la Conselleria: “Si no completas el trámite, dan por hecho que estás trabajando, sin comprobarlo. No hay feedback”.

“Desde los sindicatos me han dicho que no hay posibilidad de cambio. Seguramente buscaré trabajo en otro sector, aunque me siento frustrado. Tenía ya encaminado mi futuro profesional en la docencia”, concluye con resignación.

Polémicas

El proceso de adjudicación de plazas a los interinos año tras año amanece con polémicas al inicio de curso. El Govern, a través de la dirección general de Personal Docente de la conselleria de Educación, decidió repetir la adjudicación de 852 plazas asignadas este lunes a profesores interinos para realizar sustituciones en centros educativos de Balears.

Esta suspensión produjo tras las críticas de los sindicatos educativos por los errores detectados en el sistema de adjudicación de este trámite del 1 de septiembre.