El informe CaixaBank Reseach alerta: El precio de la vivienda en Balears seguirá subiendo, agravando aún más los problemas de accesibilidad

El mercado inmobiliario de Baleares vive un momento de máxima tensión. Según el Informe Inmobiliario del segundo semestre de 2025 de CaixaBank Research, los precios de la vivienda en el archipiélago han aumentado un 30,7% en términos nominales respecto al pico de 2007, lo que convierte a las islas en el territorio donde más se ha encarecido la vivienda en toda España, junto a Málaga.

El informe de la entidad bancaria subraya que este incremento responde a una combinación de factores: un déficit acumulado de vivienda del 3,3% del parque principal en el periodo 2021-2024, el auge de la demanda extranjera y la fuerte atracción del mercado de lujo.

Aunque ese déficit de la vivienda se sitúa por debajo de la media nacional (4%), los autores del estudio advierten que la cifra puede estar subestimada, ya que no recoge los hogares que no llegan a crearse por la dificultad de acceder a una vivienda. “En territorios como Baleares, la escasez de vivienda asequible puede limitar la emancipación juvenil y la captación de trabajadores en sectores clave de la economía local”, señala el documento .

El peso del comprador extranjero es otro de los elementos clave que cita el informe. Solo en el primer trimestre de 2025, los no residentes representaron el 25% de todas las compraventas de vivienda en Baleares, lo que sitúa al archipiélago como la tercera provincia española con mayor proporción de compradores internacionales, tras Alicante y Santa Cruz de Tenerife . Estos demandantes, con mayor capacidad adquisitiva, optan por viviendas de gama media-alta y alta, lo que presiona todavía más los precios.

Gráfico del informe del mercado inmobiliario elaborado por CaixaBank Research / CaixaBank Research

"En la mayoría de las provincias el precio de la vivienda presenta signos de sobrevaloración, con Baleares y Madrid a la cabeza, con estimaciones que sugieren que el precio de la vivienda se ha ido desacoplando de la evolución de la renta de las familias, dando lugar a un creciente tensionamiento de las ratios de accesibilidad", alerta el estudio.

El mercado del alquiler, absorbido por el alquiler vacacional y de temporada

La situación también se refleja en el mercado del alquiler. A nivel nacional, el índice de CaixaBank Research muestra que el precio medio del arrendamiento creció un 5,5% en la primera mitad de 2025 y acumula un alza del 30% desde 2019 . Baleares, por su carácter turístico, es uno de los territorios donde las tensiones son más intensas, con una parte relevante del parque absorbido por el alquiler vacacional y de temporada.

El informe concluye que Baleares afronta un escenario complejo: “El mercado inmobiliario balear está altamente tensionado, con precios que se disparan muy por encima de la media nacional, un déficit de vivienda que persiste y una dependencia creciente de la demanda extranjera”, apunta el estudio. A corto plazo, la entidad prevé que el encarecimiento continúe, con un crecimiento medio en España cercano al 10% en 2025 y del 6,3% en 2026, lo que podría seguir agravando los problemas de accesibilidad en territorios como Baleares.

Señala que el déficit acumulado de vivienda en los últimos años podría estar incidiendo de forma significativa en la evolución alcista de los precios. Y manifiesta que la proyecciones demográficas apuntan a una demanda residencial sólida en los próximos años, "lo que subraya la necesidad de dar un fuerte impulso a la construcción de vivienda para evitar que las presiones sobre los precios se intensifiquen", visto el impacto de ese déficit en el precio de la vivienda.