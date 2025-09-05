Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal

Ibiza está arrasando esta temporada en la lucha contra la oferta turística ilegal. El Consell Insular ha desplegado un plan de choque cuyas cifras hablan por sí solas: en siete meses han desaparecido de las plataformas más del 82 % de los anuncios que se publicitaban sin licencia. A fecha de septiembre en la Pitiüsa hay 445 publicaciones de inmuebles ilegales, cuando hace un año había cerca de 3.000. Mientras en Mallorca se rozan los 8.000 pisos y chalés y villas ilegales.

Los datos de Mallorca los han hecho públicos a finales de agosto el conseller Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez Díaz, y la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral. Presentaron la "primera radiografía real" de la oferta ilegal en la isla según un estudio realizado en los últimos doce meses: hay un promedio mensual de 20.204 anuncios y del total, el 40 % (7.978 inmuebles) son ilegales. En el caso de Ibiza en agosto ese porcentaje de oferta irregular estaba dos décimas por debajo del 18 % (con 517 viviendas). Y a fecha del 2 de septiembre ya hay 72 anuncios menos en Airbnb solo quedan 445. El objetivo es que este mismo mes desaparezcan todos.

Detrás de esta lucha sin cuartel en la isla vecina está Enrique Gómez Bastida, director insular de Intrusismo. Hace diez meses que el teniente coronel de la Guardia Civil fue fichado por el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. Gómez Bastida volvía a la isla en la que había liderado el instituto armado como comandante jefe de Compañía de Ibiza y Formentera. En medio, sumó la experiencia como director de Gabinete en la Secretaría de Estado de Turismo con Rosana Morillo. Ambos colaboraron antes en la ofensiva contra el turismo de excesos con Morillo en el Govern de Francina Armengol y él como comandante en la Jefatura de Operaciones en Baleares destinado en Palma.

“La bajada sigue y en breve eliminaremos todo lo que no tiene licencia”, asegura Gómez Bastida. Con la puesta en marcha del plan de choque contra el intrusismo la radiografía turística ilegal ibicenca ha dado un vuelco, en un año se han reducido a la mitad los anuncios de viviendas de alquiler vacacional.

Enrique Gómez Bastida, director insular de Intrusismo del Consell de Ibiza. / Consell de Ibiza

A fecha del 15 de agosto de 2024 había 4.271 anuncios de alquiler vacacional en Airbnb: la inmensa mayoría, 2.900, se anunciaban sin número de registro y 1.371 con registro. Un año después se contabilizan 2.422 anuncios: 517 sin número de registro y 1.905 registrados.

El total de los anuncios ha caído el 43,3 %%, con 1.849 menos. Los que tienen licencia han subido el 38,9 % , son 534 más, y los que no la tienen han descendido un 82,2 %: se han retirado 2.383, hasta el 15 de agosto de este año. "Antes de que termine septiembre van a desaparecer todos", afirma Gómez Bastida.

Fue el pasado febrero cuando Ibiza selló el acuerdo con Airbnb que ha revolucionado la ofensiva contra la oferta ilegal. La multinacional ha ido promoviendo iniciativas similares con el Gobierno de Canarias o Murcia y en junio se sumó la alianza con el presidente insular, Llorenç Galmés. Esos meses de ventaja que le lleva Ibiza a Mallorca de colaboración directa con Airbnb parecen cruciales, así como desplegar el plan de choque en plena temporada, cuando más se ofertan las viviendas ilegales.

José Marcial Rodríguez y Llorenç Galmés posan con el acuerdo firmado con Airbnb, en junio, para retirar anuncios ilegales de la plataforma. / Consell de Mallorca

Desde febrero el Consell de Ibiza ha abierto 190 expedientes sancionadores por anuncios ilegales de alquiler turístico —se espera cerrar el año con 300— y ha recaudado 400.000 euros.

El departamento de Rodríguez no brindará datos de 2025 de anuncios retirados, expedientes abiertos o dinero recaudado hasta que finalice la campaña de verano, cuando haga balance el conseller en rueda de prensa. La firma del acuerdo con Airbnb supuso la eliminación de más de 130 anuncios de alojamiento en caravanas, barcos, furgonetas camperizadas, etc. La segunda fase para retirar las casi 8.000 publicaciones ilegales detectadas empezarán antes de que termine el año, se añade desde Turismo.

Entre el 15 de mayo y el 15 de noviembre se ha puesto en marcha un plan con más de 3.000 inspecciones, con 10 inspectores para controlar la oferta ilegal y 17 inspectores la ilegal. En 2024 se impusieron multas por 8,5 millones y se han cobrado ya 2,6 millones, señala Turismo recordando que los recursos retrasan el cierre de los procedimientos.

Por fases

El acuerdo con Airbnb ha sido la pieza clave para que Ibiza haya podido poner el acelerador a la lucha contra el fraude turístico. Es la plataforma "ampliamente mayoritaria" con los anuncios de viviendas de alquiler, dice Gómez Bastida. Si en 2024 había unos 4.400 anuncios en la multinacional, Booking tenía alrededor de 1.000, "la gran mayoría hoteles".

Se ha ido actuando por fases. "Lo que no era vivienda (caravanas, campers, cuevas, barcos, tiendas de campaña, etc.) se puede retirar fácilmente". Después con la vista puesta en "la sostenibilidad la isla y la calidad de la oferta" se siguió eliminando los anuncios de la oferta ilegal con expedientres sancionadores iniciados "sin tener que esperar a que se cerrasen" los procedimientos porque "siete u ocho meses de instrucción no te los quita nadie". En una tercera fase se ha puesto el foco en las publicaciones de pisos en edificios plurifamiliares (está prohibido el alquiler turístico) y las viviendas unifamiliares y adosados.

La Oficina de Lucha contra el Intrusismo de Ibiza analiza la oferta de las plataformas "y nuestro equipo de informática lo vuelca en un mapa" para tratar de identificar los inmuebles, explica el director insular. "Como es un volumen muy grande la prioridad son los que no tienen licencia y se van haciendo cribados". La descarga de datos la lleva a cabo una empresa externa y el resto el propio Consell. "Los 12 inspectores que tenemos están volcados en la oferta ilegal. Hemos tenido que establecer prioridades, no se podía afrontar todo a la vez.

El objetivo es reducir la masificación. Al respecto, el director de Intrusismo apunta al último dato del Indicador de presión humana actualizado por el Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat) en junio. "A pesar del aumento de población, la única isla en la que ha bajado es Ibiza. Creo que está asociado a que hay menos capacidad alojativa".

En junio el Ibestat registró 1.889.506 personas en Baleares, con una caída del 0,4 % (-7.708 personas). Por islas, en Ibiza y Formentera el descenso es del 1,73 %, cuando en Mallorca sube un 0,4 % y en Menorca 1,39 %.