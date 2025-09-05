El Govern, sobre la sentencia del TSJIB que rechaza imponer el 25% de las clases en castellano: "Constata el modelo lingüístico que defendemos"

El Govern de Marga Prohens muestra su "total y absoluto respeto" hacia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), quien ha rechazado la petición de la asociación PLIS Educación, por favor para que se impusiera en todos los centros educativos de las islas la obligación de impartir al menos un 25% de las horas lectivas en castellano.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, defiende que esta sentencia "constata que en Baleares no tenemos un modelo de inmersión lingüística obligatoria, sino un modelo de conjunción lingüística donde conviven las dos lenguas cooficiales desde el respeto hacia la autonomía de centro". Un modelo lingüístico que defiende el Govern y con el cual se siente"cómodo".

Asimismo, el también vicepresidente recalca que dicho modelo garantiza el aprendizaje de las dos lenguas cooficiales de Baleares. "Si no la sentencia podría haber sido otra porque esta es una de las condiciones básicas de un sistema de conjunción lingüística. Es el modelo que defendemos, donde conviven las dos lenguas cooficiales sin confrontaciones, con total naturalidad y que tiene una gran aceptación entre la ciudadanía.

PLIS plantea recurrir al Supremo

Por su parte, la asociación PLIS Educación se plantea presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras la resolución del TSJIB. En este sentido, la entidad considera que "no ha ejercido el derecho de petición" en su recurso, sino el de "solicitud de un derecho subjetivo".

PLIS indica que en su recurso solicitaba que los alumnos de Baleares recibieran enseñanza en castellano en al menos el 25% del horario lectivo y en al menos un área o materia troncal o de carácter análogo.

De ese modo, recalcan que "en ningún momento" la sentencia del TSJIB ha entrado en el fondo de si el modelo lingüístico balear y los proyectos lingüísticos de los centros educativos "se adecúan al ordenamiento jurídico o no".

Asimismo, lamentan que la Obra Cultural Balear (OCB) haya tergiversado la sentencia, para hacer creer que el tribunal avala el modelo balear y los proyectos lingüísticos de los centros. No ha ocurrido nada de eso", subrayan.