Los menús de las cafeterías de la UIB son los más caros de España: así limitará su precio el Govern

La Conselleria de Educación y Universidades limitará el precio de los menús de las cafeterías de la Universitat de les Illes Balears (UIB), actualmente los más caros de toda España, y ya trabaja en un nuevo contrato-programa para ampliar los recursos de la institución.

Lo ha anunciado este viernes la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su intervención en el acto de apertura del año académico 2025-2026 celebrado en el campus universitario.

Prohens, en su discurso, ha hecho un repaso de las diferentes aportaciones y ayudas que el Ejecutivo autonómico ha destinado a la UIB a lo largo de la presente legislatura y ha reafirmado su compromiso con la universidad pública.

En esa línea, la presidenta ha aprovechado para anunciar que la Conselleria de Educación y Universidades está trabajando en destinar los recursos económicos necesarios para topar el precio de los menús de las cafeterías del campus universitario. En la actualidad, ha subrayado, son los más caros de todas las universidades españolas.

Prohens, entre otras cosas, ha destacado que en los dos primeros años de legislatura el presupuesto de la UIB ha crecido en más de 52 millones de euros, un 36%.

También ha puesto en valor el contrato-programa 2023-2026, que por primera vez ha garantizado una "financiación estable" de la institución, y ha adelantado que el Govern ya está preparando la negociación de uno nuevo a partir del año que viene.

El objetivo de esta negociación, ha apuntado, será mejorar el actual y dotar a la universidad de los recursos necesarios para cumplir con lo establecido en la ley orgánica del sistema universitario.

La presidenta autonómica ha reprochado al Gobierno la falta de respuesta ante la "pérdida de capacidad docente" provocada por esta normativa, ante lo que Baleares ha tenido que hacer una aportación extraordinaria para contratar a 25 nuevos profesores ayudantes doctores y suscribir el convenio María Goyri para garantizar una inversión de 14,5 millones hasta 2034 en contratación y estabilización de nuevo profesorado.

Esta "apuesta", ha destacado, ha permitido reducir en más de 30 puntos la temporalidad del personal docente e investigador de la universidad, pasando de ser la tercera comunidad que menos retribuía a estos profesionales a situarse como la tercera que mejor lo hace.

Por lo que respecta a los estudiantes, Prohens ha puesto en valor la flexibilización de los requisitos académicos y la ampliación de los umbrales económicos para impulsar que más alumnos puedan acceder a la gratuidad de las matrículas.

2% en Innovación y talento investigador

La líder del Govern ha definido a la UIB como "la principal herramienta de transformación de Baleares" y ha destacado su "papel fundamental" en el cambio del modelo económico y social hacia la competitividad, la sostenibilidad y el bienestar.

En los próximos meses, ha señalado, se aprobará el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2026-2030 de Baleares, que mercará la senda presupuestaria para que dentro de cinco años se haya alcanzado el 2% de inversión de los presupuestos autonómicos en investigación e innovación. La UIB, ha apuntado participará en el comité asesor.

Además, ha añadido, se han iniciado ya los trámites para la creación del Instituto de Investigación de Baleares, una fundación que, como ya hacen otras en Cataluña o el País Vasco, "permitirá a partir del año que viene atraer talento investigador mediante convocatorias competitivas".

Carot pide diálogo y estabilidad

Tras la lectura de un resumen de la memoria académica del año pasado y la lección inaugural impartida por la catedrática de Geografía Humana Joana Maria Seguí -y antes de la intervención de Prohens-- ha sido el turno del rector de la UIB, Jaume Carot.

El máximo responsable de la universidad ha aprovechado para pedirle a la presidenta autonómica dos cuestiones, una intangible, "continuar con la relación Govern-UIB que hemos ido construyendo y profundizarla tanto como sea posible", y otra tangible, "elaborar y firmar un nuevo contrato-programa".

"Un acuerdo plurianual de financiación que nos dé estabilidad y nos permita concentrar las energías en aquello que constituye nuestra misión: generar, transmitir, y transferir conocimiento para hacer florecer todavía más esta tierra y crear riqueza, tanto tangible como intangible", ha detallado.

Pese al redactado de las leyes, ha apostillado Carot, "el gasto en investigación y en educación superior no es una subvención, es una inversión".

A cambio de estas cuestiones, el rector ha ofrecido un rendimiento de cuentas "exquisito y preciso" y una institución "enraizada al territorio, conectada con el mundo, capaz de ser referente cultural, social y académico desde la pluralidad, el compromiso y el cuidado, comprometido con la preservación y la promoción de la lengua catalana y de la cultura propia de Baleares y, a la vez, abierta a una visión internacional y global".

Carot, a lo largo de su discurso, ha hecho un alegato en defensa del papel de la universidad pública como "algo mucho más que una institución educativa" y un "verdadero catalizador de progreso individual y colectivo, un elemento decisivo en la vertebración del territorio".

"Es un espacio que transforma vidas y desarrolla el talento, promueve el pensamiento libre y crítico y genera conocimiento que mejora el bienestar de las personas y la sociedad", ha incidido. También ha defendido el papel de las universidades como generadoras del conocimiento que debe dar solución a los "problemas y amenazas" del presente.

"Si hace tres meses, en mi discurso de toma de posesión, comentaba que nunca habría imaginado vivir una situación social como la actual, ahora no puedo ser demasiado optimista. Los conflictos bélicos y las abominables catástrofes humanitarias que ocurren a tan solo cuatro horas de vuelo de nuestra casa provocan un daño profundo en el alma", ha dicho.

El rector también ha lamentado "el descrédito de la ciencia, el negacionismo militante, la ignorancia interesada de la Historia, el auge de propuestas simplistas de solución a problemas serios y complejos que ya se ensayaron en el pasado y que han tenido resultados catastróficos".