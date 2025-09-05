El Govern aprueba un decreto para acelerar los proyectos que considere estratégicos para Baleares

El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, ha aprobado este viernes el Decreto ley de medidas urgentes para impulsar proyectos estratégicos que contribuyan a transformar el modelo económico de Baleares. La norma establece un nuevo marco regulador que simplifica y agiliza la tramitación de iniciativas tanto públicas como privadas, con el objetivo de atraer inversiones de alto valor añadido, fomentar la diversificación económica y promover la creación de empleo estable y de calidad.

La principal novedad es la declaración de Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), que permitirá a determinadas iniciativas beneficiarse de una tramitación preferente, acompañamiento técnico especializado, acceso prioritario a financiación autonómica y un sistema de ventanilla única para la coordinación público-privada.

En paralelo, se pone en marcha la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que ya presentó el Govern el pasado miércoles, integrada en la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas. Esta unidad actuará como punto de contacto único para los promotores, ofreciendo asesoramiento, seguimiento y coordinación administrativa durante todo el proceso de implantación de los proyectos.

Los proyectos privados podrán obtener la declaración de Proyecto de Especial Interés Estratégico si cumplen criterios de inversión mínima —que van desde 0,5 millones en proyectos agrarios hasta 10 millones en otros sectores— o de creación de empleo —desde cinco puestos en proyectos agrarios hasta veinte en otros ámbitos—. También podrán ser reconocidos como estratégicos aquellos con un impacto transformador en el modelo económico balear, siempre que cuenten con el aval de la conselleria competente.

En el ámbito público, el decreto unifica y simplifica la normativa vigente, eliminando por ejemplo la caducidad de la declaración de PEIE a los dos años. Además, extiende el ámbito de aplicación a todo el sector público autonómico e insular y facilita que las entidades locales soliciten esta declaración para inversiones vinculadas al ciclo del agua, la eficiencia energética o la gestión de residuos.

La Comisión para la Aceleración de Proyectos Estratégicos (CAPE) será la encargada de evaluar las solicitudes privadas y de supervisar el desarrollo de los proyectos, identificando posibles trabas administrativas y proponiendo mejoras en los procedimientos.

Con este nuevo marco legal, el Govern pretende dar un salto cualitativo en la atracción y consolidación de inversiones estratégicas, reforzando la competitividad de las islas y apostando por un crecimiento más sostenible y diversificado.