Del calor extremo a lluvias y tormentas: la Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca
Una masa de aire cálido procedente del norte de África subirá las temperaturas en toda la isla a partir del sábado
La estabilidad se mantendrá hasta el lunes, cuando se espera la entrada de un frente frío
Mallorca vivirá un fin de semana de temperaturas especialmente cálidas, con máximas que pueden superar los 35 grados. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que el buen tiempo tiene las horas contadas, ya que el lunes se espera la llegada de un frente frío que dejará abundantes lluvias en la isla y provocará el desplome de los termómetros.
La delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, ha explicado que se espera un fin de semana totalmente veraniego, especialmente a partir del el sábado, debido a una masa de aire cálido proveniente del norte de África que elevará las temperaturas hasta rozar los 36 grados en algunos puntos del interior de la isla.
Cambio de tiempo
La estabilidad se mantendrá hasta el mediodía del lunes, cuando se espera la entrada a las islas de un frente frío que provocará una importante bajada de las temperaturas. También se espera que deje chubascos ocasionales.
Sin embargo, la Aemet anuncia que lo peor llegará el martes, con lluvias que serán localmente fuertes y que podrían ir acompañadas de tormentas en Mallorca.
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal
- Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
- El alquiler ilegal es más sencillo
- La nueva Unió Mallorquina se presenta en Palma para 'trabajar con honestidad' por la ciudadanía mallorquina
- El Gobierno tumba la mitad de las solicitudes de Baleares para inscribirse en el registro obligatorio de pisos turísticos