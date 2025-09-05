Del calor extremo a lluvias y tormentas: la Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca

Mallorca vivirá un fin de semana de temperaturas especialmente cálidas, con máximas que pueden superar los 35 grados. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que el buen tiempo tiene las horas contadas, ya que el lunes se espera la llegada de un frente frío que dejará abundantes lluvias en la isla y provocará el desplome de los termómetros.

La delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, ha explicado que se espera un fin de semana totalmente veraniego, especialmente a partir del el sábado, debido a una masa de aire cálido proveniente del norte de África que elevará las temperaturas hasta rozar los 36 grados en algunos puntos del interior de la isla.

Cambio de tiempo

La estabilidad se mantendrá hasta el mediodía del lunes, cuando se espera la entrada a las islas de un frente frío que provocará una importante bajada de las temperaturas. También se espera que deje chubascos ocasionales.

Sin embargo, la Aemet anuncia que lo peor llegará el martes, con lluvias que serán localmente fuertes y que podrían ir acompañadas de tormentas en Mallorca.