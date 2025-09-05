Unos 13.000 alumnos iniciarán el curso en la UIB: "No podemos crecer mucho más, tenemos serias limitaciones de espacio"

La Universitat de les Illes Balears (UIB) tendrá este curso más de 11.000 alumnos de grado. La cifra de estudiantes, que variará dado que la matrícula sigue abierta, se acercará a los 14.500, contando a los matriculados en los máster, doctorado y otros estudios ofertados por la UIB. El número de alumnos que inician los estudios este año es actualmente de 3.054 estudiantes. De esta forma, la UIB llega casi al límite de su capacidad. "No podemos crecer mucho más, tenemos serias limitaciones de espacio", ha explicado el rector de la UIB, Jaume Carot, en declaraciones a los medios con motivo de la apertura del acto académico.

En total, ha estimado Carot, una vez se cierre el periodo de matriculaciones el próximo mes de noviembre la universidad acogerá unos 14.600 alumnos. De ellos, entre 11.500 y 12.000 serán estudiantes de grado, entre 1.500 y 1.600 de máster y unos 1.000 de doctorado. Carot ha manifestado la intención de la UIB de empezar el grado de Ciencias del Mar para el curso 2026-27.

Las carreras universitarias con más demanda, como es habitual, son de momento Medicina, Enfermería y Farmacia, todas ellas con "mucha lista de espera". También hay una elevada demanda de estudios de máster, ha añadido el rector.

Este nuevo curso universitario, ha adelantado Carot, vendrá "marcado por las obras de gran envergadura" que se ejecutarán en los edificios Ramon Llull y Mateu Orfila, ambos ubicados en el campus.

Estas actuaciones, ha recordado, se llevarán a cabo en el marco del programa de impulso de rehabilitación de edificios públicos y consistirán en aislar cubiertas y paredes térmica y acústicamente y cambiar la climatización, la iluminación, la distribución eléctrica y las ventanas.

Todo ello, ha asegurado, redundará en un ahorro energético de más del 40%. "Las obras de gran magnitud generan problemas, peor no podíamos dejar de aprovechar el programa. Eran edificios que sufrían muchos problemas y eran una fuente continua de complicaciones", ha apuntado.

A lo largo de este año, ha proseguido el rector, también está previsto que arranquen las obras de la nueva residencia de estudiantes, que estará al lado del conservatorio de Palma; del nuevo edificio de Ciencias del campus, que permitirá "crecer en titulaciones"; y de ampliación de la sede de Menorca.

La UIB también acogerá este curso el congreso internacional de comunicación científica y la conferencia de rectores de universidades españolas, e inaugurará una estrategia de transición hacia la sostenibilidad que permitirá que el campus sea "completamente autónomo energéticamente".