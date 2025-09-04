Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iglesia

Vuelve el programa de visitas escolares a la Seu

Una de las visitas guiadas a la Seu que formaban parte del programa educativo.

Una de las visitas guiadas a la Seu que formaban parte del programa educativo. / CATEDRAL DE MALLORCA

Redacción Mallorca

Palma

El Capítol de la Catedral de Mallorca vuelve a arrancar el programa de visitas escolares ‘Endinsa’t a la Seu i el Museu d’Art Sacre de Mallorca (MASM)’, que este año cumple su 13 edición. Durante este periodo, han participado en el proyecto educativo alrededor de 70.000 alumnos de escuelas e institutos de la isla.

La principal novedad de este año es la visita a la exposición temporal del Museu d’Art Sacre Dones al món cristià, que permitirá conocer a los estudiantes la vida y la imprenta de mujeres mallorquinas que hicieron historia y la sociedad de la isla.

El programa ‘Endinsa’t a la Seu i al MASM’ es una actividad dirigida a alumnos de todas las etapas educativas con el objetivo de conocer la historia, el arte, las tradiciones y la religión de manera vivencial y participativa.

