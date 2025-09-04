El TSJIB rechaza imponer que el 25% de las clases en Baleares se impartan en castellano

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha rechazado la petición de la asociación PLIS Educación, por favor para que se impusiera en todos los centros educativos de las islas la obligación de impartir al menos un 25% de las horas lectivas en castellano. La sentencia, fechada el 1 de septiembre de 2025, desestima el recurso y condena a la entidad recurrente al pago de las costas, con un máximo de 3.000 euros.

El fallo se produce después de que en 2024 el mismo tribunal ya hubiera avalado el modelo en un caso individual planteado por un padre que solicitaba más horas de castellano para su hijo. Ahora, por primera vez, la Sala se pronuncia sobre el fondo del modelo lingüístico en su conjunto, confirmando su legalidad y cerrando la puerta a la aplicación automática del 25% en castellano en las aulas de Baleares.

PLIS había basado su demanda en la doctrina del Tribunal Constitucional y en las resoluciones dictadas en Cataluña, que establecían ese porcentaje mínimo de castellano en la enseñanza. Sin embargo, los magistrados del TSJIB consideran que la petición formulada por la asociación carece de legitimación suficiente y que el modelo lingüístico de Baleares es distinto al catalán y cuenta con cobertura legal propia.

La resolución subraya que la normativa autonómica —la Ley de Normalización Lingüística y la Ley de Educación de Baleares de 2022— garantiza el aprendizaje de las dos lenguas oficiales, con un mínimo del 50% de docencia en catalán, y permite a los centros determinar la intensidad del uso de cada idioma bajo criterios pedagógicos.

La decisión ha sido recibida con satisfacción por las entidades en defensa del catalán. El presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, la calificó de “noticia excelente” que “se suma al fracaso del plan de segregación lingüística y a la apuesta de las familias por el catalán como lengua de primera enseñanza en infantil”. En su opinión, el consenso de la comunidad educativa y de las familias resulta “fundamental para resistir los ataques que sufre el modelo lingüístico, vengan de donde vengan”.

Según la sentencia, PLIS exigía que se dictaran las medidas normativas pertinentes para que los proyectos lingüísticos de todos los centros educativos de Baleares se modificaran para incluir el castellano como lengua vehicular en al menos el 25% de horas lectivas y en al menos una materia troncal o análoga. En el escrito exponían que la "inmensa mayoría" de proyectos lingüísticos "ignoraban" la normativa estatal y autonómica en cuanto a la lengua castellana como lengua vehicular y aseguraban que lo incumplían un 93% los centros de infantil y el 80 % los centros de primaria, aunque el tribunal deja claro que lo hacían "sin especificar en ningún momento cuáles eran los que los incumplían".